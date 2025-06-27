シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CNS PRO
Alessio Cannas

CNS PRO

Alessio Cannas
レビュー0件
信頼性
72週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 261%
JMFinancial2-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 140
利益トレード:
1 658 (77.47%)
損失トレード:
482 (22.52%)
ベストトレード:
31.60 EUR
最悪のトレード:
-24.65 EUR
総利益:
1 941.55 EUR (280 688 pips)
総損失:
-1 110.06 EUR (186 174 pips)
最大連続の勝ち:
41 (9.83 EUR)
最大連続利益:
132.90 EUR (12)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
80.31%
最大入金額:
14.58%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.07
長いトレード:
1 044 (48.79%)
短いトレード:
1 096 (51.21%)
プロフィットファクター:
1.75
期待されたペイオフ:
0.39 EUR
平均利益:
1.17 EUR
平均損失:
-2.30 EUR
最大連続の負け:
15 (-106.14 EUR)
最大連続損失:
-114.08 EUR (12)
月間成長:
3.52%
年間予想:
42.65%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
44.02 EUR
最大の:
137.06 EUR (10.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.74% (98.05 EUR)
エクイティによる:
49.83% (367.83 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD.fx 2136
EURUSD.fx 2
EURGBP.fx 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD.fx 948
EURUSD.fx 0
EURGBP.fx 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD.fx 94K
EURUSD.fx 5
EURGBP.fx 27
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +31.60 EUR
最悪のトレード: -25 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +9.83 EUR
最大連続損失: -106.14 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"JMFinancial2-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 17:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 05:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 04:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 15:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 00:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
