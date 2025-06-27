- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 140
利益トレード:
1 658 (77.47%)
損失トレード:
482 (22.52%)
ベストトレード:
31.60 EUR
最悪のトレード:
-24.65 EUR
総利益:
1 941.55 EUR (280 688 pips)
総損失:
-1 110.06 EUR (186 174 pips)
最大連続の勝ち:
41 (9.83 EUR)
最大連続利益:
132.90 EUR (12)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
80.31%
最大入金額:
14.58%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.07
長いトレード:
1 044 (48.79%)
短いトレード:
1 096 (51.21%)
プロフィットファクター:
1.75
期待されたペイオフ:
0.39 EUR
平均利益:
1.17 EUR
平均損失:
-2.30 EUR
最大連続の負け:
15 (-106.14 EUR)
最大連続損失:
-114.08 EUR (12)
月間成長:
3.52%
年間予想:
42.65%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
44.02 EUR
最大の:
137.06 EUR (10.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.74% (98.05 EUR)
エクイティによる:
49.83% (367.83 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD.fx
|2136
|EURUSD.fx
|2
|EURGBP.fx
|2
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD.fx
|948
|EURUSD.fx
|0
|EURGBP.fx
|0
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD.fx
|94K
|EURUSD.fx
|5
|EURGBP.fx
|27
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.60 EUR
最悪のトレード: -25 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +9.83 EUR
最大連続損失: -106.14 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"JMFinancial2-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
