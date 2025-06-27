SeñalesSecciones
Alessio Cannas

CNS PRO

Alessio Cannas
Fiabilidad
72 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 261%
JMFinancial2-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 140
Transacciones Rentables:
1 658 (77.47%)
Transacciones Irrentables:
482 (22.52%)
Mejor transacción:
31.60 EUR
Peor transacción:
-24.65 EUR
Beneficio Bruto:
1 941.55 EUR (280 688 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 110.06 EUR (186 174 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (9.83 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
132.90 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
80.31%
Carga máxima del depósito:
14.58%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.07
Transacciones Largas:
1 044 (48.79%)
Transacciones Cortas:
1 096 (51.21%)
Factor de Beneficio:
1.75
Beneficio Esperado:
0.39 EUR
Beneficio medio:
1.17 EUR
Pérdidas medias:
-2.30 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-106.14 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-114.08 EUR (12)
Crecimiento al mes:
3.52%
Pronóstico anual:
42.65%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
44.02 EUR
Máxima:
137.06 EUR (10.84%)
Reducción relativa:
De balance:
17.74% (98.05 EUR)
De fondos:
49.83% (367.83 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD.fx 2136
EURUSD.fx 2
EURGBP.fx 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD.fx 948
EURUSD.fx 0
EURGBP.fx 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD.fx 94K
EURUSD.fx 5
EURGBP.fx 27
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.60 EUR
Peor transacción: -25 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +9.83 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -106.14 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "JMFinancial2-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 17:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 05:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 04:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 15:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 00:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
