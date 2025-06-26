SinyallerBölümler
Evgenii Glinenko

FS PRO

Evgenii Glinenko
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 113%
FINAM-Real4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
136 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2 573.42 RUB
En kötü işlem:
0.00 RUB
Brüt kâr:
54 148.30 RUB (52 389 pips)
Brüt zarar:
0.00 RUB
Maksimum ardışık kazanç:
136 (54 148.30 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
54 148.30 RUB (136)
Sharpe oranı:
1.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
54.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
65 (47.79%)
Satış işlemleri:
71 (52.21%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
398.15 RUB
Ortalama kâr:
398.15 RUB
Ortalama zarar:
0.00 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 RUB (0)
Aylık büyüme:
20.22%
Yıllık tahmin:
245.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
0.00 RUB (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUB)
Varlığa göre:
19.75% (35 369.82 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XTIUSD.ffx 40
EURUSD.ffx 35
GBPUSD.ffx 23
USDCHF.ffx 22
EURAUD.ffx 13
USDCAD.ffx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XTIUSD.ffx 514
EURUSD.ffx 128
GBPUSD.ffx 63
USDCHF.ffx 137
EURAUD.ffx 47
USDCAD.ffx 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XTIUSD.ffx 27K
EURUSD.ffx 8.9K
GBPUSD.ffx 4.5K
USDCHF.ffx 5.8K
EURAUD.ffx 5K
USDCAD.ffx 786
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 573.42 RUB
En kötü işlem: -0 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 136
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +54 148.30 RUB
Maksimum ardışık zarar: -0.00 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Şu anda bir yol ayrımındasınız, tıpkı benim bir zamanlar olduğum gibi. Forex, vaatlerle cezbeder, ancak çoğu zaman acı bir hayal kırıklığı tadı bırakır. İnanın bana, acınızı anlıyorum, çünkü ben de aynı şeyleri yaşadım. Ama şimdi yolumu bulduğuma göre, size yardım eli uzatmak istiyorum.

Benim alım satım sinyalim sadece bir rakam dizisi değil, yıllar içinde zorlu bir şekilde elde ettiğim deneyim ve bilgimin özüdür. Ben ona sadece analitik değil, aynı zamanda ruhumdan bir parça da katıyorum, çünkü her işleminizin arkasında hayalleriniz ve umutlarınız olduğunu biliyorum. Bu sorumluluğu hissediyorum. Trend analizine ve risk yönetimine dayalı stratejim, riskleri azaltmanıza ve başarı şansınızı artırmanıza yardımcı olacaktır.

İşte bu yüzden sizi boş vaatlerle bombardımana tutmayacağım. Anında zenginleşme tabloları çizmeyeceğim. Sizin de benim gibi bir masal değil, finansal istikrar elde etmek için güvenilir bir araç aradığınızı anlıyorum. Benim stratejim bir sprint değil, bir maratondur.

Bu karmaşık dünyada rehberiniz olmama izin verin. Yaklaşımımın uzun zamandır aradığınız şey olduğunu kanıtlama şansı verin. Karşılıklı güven ve saygıya dayalı uzun vadeli bir işbirliğine inanıyorum. Öyleyse, birlikte herhangi bir zirveyi fethedeceğiz.


İnceleme yok
2025.09.03 20:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 13:18
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.26 13:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 13:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.