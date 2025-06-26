시그널섹션
Evgenii Glinenko

FS PRO

Evgenii Glinenko
0 리뷰
안정성
28
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 142%
FINAM-Real4
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
158
이익 거래:
158 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
4 121.94 RUB
최악의 거래:
0.00 RUB
총 수익:
87 187.77 RUB (64 070 pips)
총 손실:
0.00 RUB
연속 최대 이익:
158 (87 187.77 RUB)
연속 최대 이익:
87 187.77 RUB (158)
샤프 비율:
1.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
72.57%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
78 (49.37%)
숏(주식차입매도):
80 (50.63%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
551.82 RUB
평균 이익:
551.82 RUB
평균 손실:
0.00 RUB
연속 최대 손실:
0 (0.00 RUB)
연속 최대 손실:
0.00 RUB (0)
월별 성장률:
3.07%
연간 예측:
37.25%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 RUB
최대한의:
0.00 RUB (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 RUB)
자본금별:
34.06% (95 682.93 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
XTIUSD.ffx 48
EURUSD.ffx 37
USDCHF.ffx 27
GBPUSD.ffx 23
EURAUD.ffx 15
EURGBP.ffx 5
USDCAD.ffx 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XTIUSD.ffx 848
EURUSD.ffx 150
USDCHF.ffx 184
GBPUSD.ffx 63
EURAUD.ffx 107
EURGBP.ffx 85
USDCAD.ffx 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XTIUSD.ffx 35K
EURUSD.ffx 9.5K
USDCHF.ffx 6.5K
GBPUSD.ffx 4.5K
EURAUD.ffx 6.6K
EURGBP.ffx 755
USDCAD.ffx 786
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 121.94 RUB
최악의 거래: -0 RUB
연속 최대 이익: 158
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +87 187.77 RUB
연속 최대 손실: -0.00 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

자, 당신은 저처럼 한때 갈림길에 서 있습니다. Forex는 약속으로 유혹하지만, 종종 실망스러운 씁쓸함만 남깁니다. 믿으세요, 저는 당신의 고통을 이해합니다. 저 또한 그 길을 걸어왔기 때문입니다. 하지만 이제 저는 제 길을 찾았으니, 당신에게 도움의 손길을 내밀고 싶습니다.

제 거래 신호는 단순한 숫자 모음이 아닙니다. 그것은 수년간의 고생 끝에 얻은 저의 경험과 지식의 정수입니다. 저는 거기에 분석뿐만 아니라 제 영혼의 일부도 투자합니다. 왜냐하면 저는 당신의 모든 거래 뒤에 당신의 꿈과 희망이 있다는 것을 알고 있기 때문입니다. 저는 그 책임을 느낍니다. 추세 분석과 위험 관리를 기반으로 한 제 전략은 위험을 줄이고 성공 가능성을 높이는 데 도움이 될 것입니다.

그렇기 때문에 저는 당신에게 헛된 약속을 쏟아 붓지 않을 것입니다. 저는 즉각적인 부의 그림을 그리지 않을 것입니다. 저는 당신도 저처럼 동화가 아닌, 재정적 안정을 달성하기 위한 믿을 수 있는 도구를 찾고 있다는 것을 이해합니다. 제 전략은 단거리 경주가 아닌 마라톤입니다.

제가 이 복잡한 세계에서 당신의 안내자가 되도록 허락해 주세요. 제 접근 방식이 당신이 그토록 오랫동안 찾아왔던 것이라는 것을 증명할 기회를 주세요. 저는 상호 신뢰와 존중에 기반한 장기적인 협력을 믿습니다. 자, 함께 어떤 정상도 정복합시다.

TG : @lambaDaz

리뷰 없음
