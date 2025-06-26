- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XTIUSD.ffx
|48
|EURUSD.ffx
|37
|USDCHF.ffx
|27
|GBPUSD.ffx
|23
|EURAUD.ffx
|15
|EURGBP.ffx
|4
|USDCAD.ffx
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XTIUSD.ffx
|848
|EURUSD.ffx
|150
|USDCHF.ffx
|184
|GBPUSD.ffx
|63
|EURAUD.ffx
|107
|EURGBP.ffx
|69
|USDCAD.ffx
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XTIUSD.ffx
|35K
|EURUSD.ffx
|9.5K
|USDCHF.ffx
|6.5K
|GBPUSD.ffx
|4.5K
|EURAUD.ffx
|6.6K
|EURGBP.ffx
|731
|USDCAD.ffx
|786
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Итак, вы стоите на перепутье, как и я когда-то. Forex манит обещаниями, но часто оставляет с горьким привкусом разочарования. Поверьте, я понимаю вашу боль, ведь я сам прошел через это. Но теперь, когда я нашел свой путь, я хочу протянуть вам руку помощи.
Мой торговый сигнал – это не просто набор цифр, это квинтэссенция моего опыта и знаний, выстраданных годами. Я вкладываю в него не только аналитику, но и частичку своей души, ведь я знаю, что за каждой вашей сделкой стоят ваши мечты и надежды. Я чувствую эту ответственность. Моя стратегия, основанная на трендовом анализе и управлении рисками, поможет вам снизить риски и повысить шансы на успех.
Именно поэтому я не буду забрасывать вас пустыми обещаниями. Я не буду рисовать картины мгновенного обогащения. Я понимаю, что вы, как и я, ищете не сказку, а надежный инструмент для достижения финансовой стабильности. Моя стратегия – это не спринт, а марафон.
Позвольте мне стать вашим проводником в этом сложном мире. Дайте мне шанс доказать, что мой подход – это то, что вы так долго искали. Я верю в долгосрочное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и уважении. Итак, вместе мы будем покорять любые вершины.
