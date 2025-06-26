СигналыРазделы
Evgenii Glinenko

FS PRO

Evgenii Glinenko
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 141%
FINAM-Real4
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
157 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4 121.94 RUB
Худший трейд:
0.00 RUB
Общая прибыль:
86 204.99 RUB (64 046 pips)
Общий убыток:
0.00 RUB
Макс. серия выигрышей:
157 (86 204.99 RUB)
Макс. прибыль в серии:
86 204.99 RUB (157)
Коэффициент Шарпа:
1.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
72.57%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
78 (49.68%)
Коротких трейдов:
79 (50.32%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
549.08 RUB
Средняя прибыль:
549.08 RUB
Средний убыток:
0.00 RUB
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 RUB)
Макс. убыток в серии:
0.00 RUB (0)
Прирост в месяц:
5.16%
Годовой прогноз:
62.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
0.00 RUB (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 RUB)
По эквити:
34.06% (95 682.93 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XTIUSD.ffx 48
EURUSD.ffx 37
USDCHF.ffx 27
GBPUSD.ffx 23
EURAUD.ffx 15
EURGBP.ffx 4
USDCAD.ffx 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XTIUSD.ffx 848
EURUSD.ffx 150
USDCHF.ffx 184
GBPUSD.ffx 63
EURAUD.ffx 107
EURGBP.ffx 69
USDCAD.ffx 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XTIUSD.ffx 35K
EURUSD.ffx 9.5K
USDCHF.ffx 6.5K
GBPUSD.ffx 4.5K
EURAUD.ffx 6.6K
EURGBP.ffx 731
USDCAD.ffx 786
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 121.94 RUB
Худший трейд: -0 RUB
Макс. серия выигрышей: 157
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +86 204.99 RUB
Макс. убыток в серии: -0.00 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Итак, вы стоите на перепутье, как и я когда-то. Forex манит обещаниями, но часто оставляет с горьким привкусом разочарования. Поверьте, я понимаю вашу боль, ведь я сам прошел через это. Но теперь, когда я нашел свой путь, я хочу протянуть вам руку помощи.

Мой торговый сигнал – это не просто набор цифр, это квинтэссенция моего опыта и знаний, выстраданных годами. Я вкладываю в него не только аналитику, но и частичку своей души, ведь я знаю, что за каждой вашей сделкой стоят ваши мечты и надежды. Я чувствую эту ответственность. Моя стратегия, основанная на трендовом анализе и управлении рисками, поможет вам снизить риски и повысить шансы на успех.

Именно поэтому я не буду забрасывать вас пустыми обещаниями. Я не буду рисовать картины мгновенного обогащения. Я понимаю, что вы, как и я, ищете не сказку, а надежный инструмент для достижения финансовой стабильности. Моя стратегия – это не спринт, а марафон.

Позвольте мне стать вашим проводником в этом сложном мире. Дайте мне шанс доказать, что мой подход – это то, что вы так долго искали. Я верю в долгосрочное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и уважении. Итак, вместе мы будем покорять любые вершины.


TG : @lambaDaz

Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.