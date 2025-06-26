シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FS PRO
Evgenii Glinenko

FS PRO

Evgenii Glinenko
レビュー0件
信頼性
27週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 141%
FINAM-Real4
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
157
利益トレード:
157 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
4 121.94 RUB
最悪のトレード:
0.00 RUB
総利益:
86 204.99 RUB (64 046 pips)
総損失:
0.00 RUB
最大連続の勝ち:
157 (86 204.99 RUB)
最大連続利益:
86 204.99 RUB (157)
シャープレシオ:
1.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
72.57%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
78 (49.68%)
短いトレード:
79 (50.32%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
549.08 RUB
平均利益:
549.08 RUB
平均損失:
0.00 RUB
最大連続の負け:
0 (0.00 RUB)
最大連続損失:
0.00 RUB (0)
月間成長:
5.16%
年間予想:
62.62%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 RUB
最大の:
0.00 RUB (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 RUB)
エクイティによる:
34.06% (95 682.93 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XTIUSD.ffx 48
EURUSD.ffx 37
USDCHF.ffx 27
GBPUSD.ffx 23
EURAUD.ffx 15
EURGBP.ffx 4
USDCAD.ffx 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XTIUSD.ffx 848
EURUSD.ffx 150
USDCHF.ffx 184
GBPUSD.ffx 63
EURAUD.ffx 107
EURGBP.ffx 69
USDCAD.ffx 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XTIUSD.ffx 35K
EURUSD.ffx 9.5K
USDCHF.ffx 6.5K
GBPUSD.ffx 4.5K
EURAUD.ffx 6.6K
EURGBP.ffx 731
USDCAD.ffx 786
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 121.94 RUB
最悪のトレード: -0 RUB
最大連続の勝ち: 157
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +86 204.99 RUB
最大連続損失: -0.00 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

まさに、あなたはかつての私と同じように岐路に立っていますね。FXは甘い言葉で誘惑してきますが、しばしば苦い失望感だけが残ります。信じてください、私はあなたの痛みを理解しています。なぜなら、私自身も同じ道を歩んできたからです。しかし、今、私は自分の道を見つけたので、あなたに手を差し伸べたいのです。

私の取引シグナルは、単なる数字の羅列ではありません。長年の苦労の末に得た、私の経験と知識の粋を集めたものです。私はそこに分析だけでなく、魂の一部も注ぎ込んでいます。なぜなら、あなたのすべての取引の背後には、あなたの夢と希望があることを知っているからです。私はその責任を感じています。トレンド分析とリスク管理に基づいた私の戦略は、リスクを軽減し、成功の可能性を高めるのに役立つでしょう。

だからこそ、私はあなたを空虚な約束で埋め尽くすことはしません。一攫千金の絵を描くつもりもありません。あなたも私と同じように、おとぎ話ではなく、経済的な安定を達成するための信頼できるツールを探しているのだと理解しています。私の戦略は、短距離走ではなく、マラソンなのです。

私をこの複雑な世界のあなたの道案内人としてください。私のやり方が、あなたがずっと探していたものだと証明するチャンスをください。私は、相互の信頼と尊重に基づく長期的な協力関係を信じています。さあ、一緒にどんな頂上も征服しましょう。

TG : @lambaDaz

レビューなし
2025.12.24 08:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 11:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 06:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 20:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 13:18
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.26 13:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
