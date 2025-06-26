- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XTIUSD.ffx
|48
|EURUSD.ffx
|37
|USDCHF.ffx
|27
|GBPUSD.ffx
|23
|EURAUD.ffx
|15
|EURGBP.ffx
|4
|USDCAD.ffx
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XTIUSD.ffx
|848
|EURUSD.ffx
|150
|USDCHF.ffx
|184
|GBPUSD.ffx
|63
|EURAUD.ffx
|107
|EURGBP.ffx
|69
|USDCAD.ffx
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XTIUSD.ffx
|35K
|EURUSD.ffx
|9.5K
|USDCHF.ffx
|6.5K
|GBPUSD.ffx
|4.5K
|EURAUD.ffx
|6.6K
|EURGBP.ffx
|731
|USDCAD.ffx
|786
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
まさに、あなたはかつての私と同じように岐路に立っていますね。FXは甘い言葉で誘惑してきますが、しばしば苦い失望感だけが残ります。信じてください、私はあなたの痛みを理解しています。なぜなら、私自身も同じ道を歩んできたからです。しかし、今、私は自分の道を見つけたので、あなたに手を差し伸べたいのです。
私の取引シグナルは、単なる数字の羅列ではありません。長年の苦労の末に得た、私の経験と知識の粋を集めたものです。私はそこに分析だけでなく、魂の一部も注ぎ込んでいます。なぜなら、あなたのすべての取引の背後には、あなたの夢と希望があることを知っているからです。私はその責任を感じています。トレンド分析とリスク管理に基づいた私の戦略は、リスクを軽減し、成功の可能性を高めるのに役立つでしょう。
だからこそ、私はあなたを空虚な約束で埋め尽くすことはしません。一攫千金の絵を描くつもりもありません。あなたも私と同じように、おとぎ話ではなく、経済的な安定を達成するための信頼できるツールを探しているのだと理解しています。私の戦略は、短距離走ではなく、マラソンなのです。
私をこの複雑な世界のあなたの道案内人としてください。私のやり方が、あなたがずっと探していたものだと証明するチャンスをください。私は、相互の信頼と尊重に基づく長期的な協力関係を信じています。さあ、一緒にどんな頂上も征服しましょう。
TG : @lambaDaz
