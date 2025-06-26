SeñalesSecciones
Evgenii Glinenko

FS PRO

Evgenii Glinenko
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 141%
FINAM-Real4
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
157
Transacciones Rentables:
157 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
4 121.94 RUB
Peor transacción:
0.00 RUB
Beneficio Bruto:
86 204.99 RUB (64 046 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 RUB
Máximo de ganancias consecutivas:
157 (86 204.99 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
86 204.99 RUB (157)
Ratio de Sharpe:
1.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
72.57%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
78 (49.68%)
Transacciones Cortas:
79 (50.32%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
549.08 RUB
Beneficio medio:
549.08 RUB
Pérdidas medias:
0.00 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 RUB (0)
Crecimiento al mes:
5.16%
Pronóstico anual:
62.62%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 RUB
Máxima:
0.00 RUB (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 RUB)
De fondos:
34.06% (95 682.93 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XTIUSD.ffx 48
EURUSD.ffx 37
USDCHF.ffx 27
GBPUSD.ffx 23
EURAUD.ffx 15
EURGBP.ffx 4
USDCAD.ffx 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XTIUSD.ffx 848
EURUSD.ffx 150
USDCHF.ffx 184
GBPUSD.ffx 63
EURAUD.ffx 107
EURGBP.ffx 69
USDCAD.ffx 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XTIUSD.ffx 35K
EURUSD.ffx 9.5K
USDCHF.ffx 6.5K
GBPUSD.ffx 4.5K
EURAUD.ffx 6.6K
EURGBP.ffx 731
USDCAD.ffx 786
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 121.94 RUB
Peor transacción: -0 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 157
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +86 204.99 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Así que estás en una encrucijada, como yo lo estuve alguna vez. El Forex seduce con promesas, pero a menudo deja un amargo sabor a decepción. Créeme, entiendo tu dolor, porque yo mismo he pasado por eso. Pero ahora que he encontrado mi camino, quiero extenderte una mano amiga.

Mi señal de trading no es solo un conjunto de números, es la quintaesencia de mi experiencia y conocimiento, ganados con esfuerzo a lo largo de los años. Invierto en ella no solo análisis, sino también una parte de mi alma, porque sé que detrás de cada una de tus operaciones están tus sueños y esperanzas. Siento esa responsabilidad. Mi estrategia, basada en el análisis de tendencias y la gestión de riesgos, te ayudará a reducir los riesgos y aumentar las posibilidades de éxito.

Por eso no te bombardearé con promesas vacías. No pintaré cuadros de enriquecimiento instantáneo. Entiendo que tú, como yo, no estás buscando un cuento de hadas, sino una herramienta confiable para lograr la estabilidad financiera. Mi estrategia no es un sprint, sino un maratón.

Permíteme ser tu guía en este complejo mundo. Dame la oportunidad de demostrar que mi enfoque es lo que has estado buscando durante tanto tiempo. Creo en la colaboración a largo plazo basada en la confianza y el respeto mutuos. Juntos, conquistaremos cualquier cima.

TG : @lambaDaz

