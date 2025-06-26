SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FS PRO
Evgenii Glinenko

FS PRO

Evgenii Glinenko
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 109%
FINAM-Real4
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
134
Bénéfice trades:
134 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
2 573.42 RUB
Pire transaction:
0.00 RUB
Bénéfice brut:
53 331.08 RUB (51 925 pips)
Perte brute:
0.00 RUB
Gains consécutifs maximales:
134 (53 331.08 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
53 331.08 RUB (134)
Ratio de Sharpe:
1.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
54.66%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
63 (47.01%)
Courts trades:
71 (52.99%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
397.99 RUB
Bénéfice moyen:
397.99 RUB
Perte moyenne:
0.00 RUB
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 RUB)
Perte consécutive maximale:
0.00 RUB (0)
Croissance mensuelle:
17.86%
Prévision annuelle:
216.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 RUB
Maximal:
0.00 RUB (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 RUB)
Par fonds propres:
19.75% (35 369.82 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XTIUSD.ffx 38
EURUSD.ffx 35
GBPUSD.ffx 23
USDCHF.ffx 22
EURAUD.ffx 13
USDCAD.ffx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XTIUSD.ffx 500
EURUSD.ffx 128
GBPUSD.ffx 63
USDCHF.ffx 137
EURAUD.ffx 47
USDCAD.ffx 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XTIUSD.ffx 27K
EURUSD.ffx 8.9K
GBPUSD.ffx 4.5K
USDCHF.ffx 5.8K
EURAUD.ffx 5K
USDCAD.ffx 786
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 573.42 RUB
Pire transaction: -0 RUB
Gains consécutifs maximales: 134
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +53 331.08 RUB
Perte consécutive maximale: -0.00 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Alors, vous êtes à la croisée des chemins, comme je l'ai été autrefois. Le Forex attire avec des promesses, mais laisse souvent un goût amer de déception. Croyez-moi, je comprends votre douleur, car je suis moi-même passé par là. Mais maintenant que j'ai trouvé mon chemin, je veux vous tendre la main.

Mon signal de trading n'est pas qu'un ensemble de chiffres, c'est la quintessence de mon expérience et de mes connaissances, acquises à la dure au fil des années. J'y investis non seulement des analyses, mais aussi une part de mon âme, car je sais que derrière chaque transaction se trouvent vos rêves et vos espoirs. Je ressens cette responsabilité. Ma stratégie, basée sur l'analyse des tendances et la gestion des risques, vous aidera à réduire les risques et à augmenter vos chances de succès.

C'est pourquoi je ne vais pas vous bombarder de promesses vides. Je ne vais pas peindre des tableaux d'enrichissement instantané. Je comprends que vous, comme moi, ne cherchez pas un conte de fées, mais un outil fiable pour atteindre la stabilité financière. Ma stratégie n'est pas un sprint, mais un marathon.

Permettez-moi de devenir votre guide dans ce monde complexe. Donnez-moi la chance de prouver que mon approche est ce que vous recherchez depuis si longtemps. Je crois en une collaboration à long terme, basée sur la confiance et le respect mutuels. Ensemble, nous allons conquérir tous les sommets.


Aucun avis
2025.09.03 20:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 13:18
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.26 13:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 13:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FS PRO
35 USD par mois
109%
0
0
USD
213K
RUB
14
0%
134
100%
100%
n/a
397.99
RUB
20%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.