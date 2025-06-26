信号部分
Evgenii Glinenko

FS PRO

Evgenii Glinenko
0条评论
可靠性
27
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 141%
FINAM-Real4
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
157
盈利交易:
157 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
4 121.94 RUB
最差交易:
0.00 RUB
毛利:
86 204.99 RUB (64 046 pips)
毛利亏损:
0.00 RUB
最大连续赢利:
157 (86 204.99 RUB)
最大连续盈利:
86 204.99 RUB (157)
夏普比率:
1.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
72.57%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.00
长期交易:
78 (49.68%)
短期交易:
79 (50.32%)
利润因子:
n/a
预期回报:
549.08 RUB
平均利润:
549.08 RUB
平均损失:
0.00 RUB
最大连续失误:
0 (0.00 RUB)
最大连续亏损:
0.00 RUB (0)
每月增长:
5.16%
年度预测:
62.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
0.00 RUB (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 RUB)
净值:
34.06% (95 682.93 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XTIUSD.ffx 48
EURUSD.ffx 37
USDCHF.ffx 27
GBPUSD.ffx 23
EURAUD.ffx 15
EURGBP.ffx 4
USDCAD.ffx 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XTIUSD.ffx 848
EURUSD.ffx 150
USDCHF.ffx 184
GBPUSD.ffx 63
EURAUD.ffx 107
EURGBP.ffx 69
USDCAD.ffx 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XTIUSD.ffx 35K
EURUSD.ffx 9.5K
USDCHF.ffx 6.5K
GBPUSD.ffx 4.5K
EURAUD.ffx 6.6K
EURGBP.ffx 731
USDCAD.ffx 786
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 121.94 RUB
最差交易: -0 RUB
最大连续赢利: 157
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +86 204.99 RUB
最大连续亏损: -0.00 RUB

你现在正站在一个十字路口，就像我曾经一样。外汇交易以承诺诱惑着你，但往往留下失望的苦涩滋味。相信我，我理解你的痛苦，因为我自己也经历过。但现在我已经找到了自己的道路，我想向你伸出援手。

我的交易信号不仅仅是一组数字，它是我多年来辛苦积累的经验和知识的精髓。我不仅投入了分析，也投入了一部分灵魂，因为我知道在你做的每一笔交易背后，都有你的梦想和希望。我感受到了这份责任。我的策略基于趋势分析和风险管理，将帮助你降低风险，增加成功的机会。

因此，我不会用空洞的承诺轰炸你。我不会描绘瞬间致富的图景。我理解你和我一样，寻求的不是童话，而是一个实现财务稳定的可靠工具。我的策略不是短跑，而是马拉松。

让我成为你在这个复杂世界中的向导。给我一个机会，证明我的方法正是你一直以来所寻找的。我相信建立在相互信任和尊重基础上的长期合作。所以，我们将一起征服任何高度。

但这趟旅程不是单人探险，而是一种伙伴关系。我致力于提供持续的支持，解答你的问题，并根据市场情况调整策略。这并不是一个一劳永逸的系统。它需要积极参与和学习的意愿。我们将一起分析结果，微调我们的方法，并努力不断改进。

把我当成你在外汇世界中的副驾驶。我将提供导航工具和专业知识，但你是掌握方向盘的人。你的投入和反馈是宝贵的。我们将共同制定一个符合你个人风险承受能力和财务目标的交易计划。你越了解策略，就会越自信和成功。

最终，我的目标是帮助你成为一个自给自足且盈利的交易者。我想给你在没有我的情况下也能自信地驾驭外汇市场所需的技能和知识。这不仅仅是提供信号，而是建立在共同成功基础上的长期伙伴关系。

TG : @lambaDaz

2025.12.24 08:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 11:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 06:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 20:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 13:18
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.26 13:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
