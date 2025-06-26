SinaisSeções
Evgenii Glinenko

FS PRO

Evgenii Glinenko
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 141%
FINAM-Real4
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
157
Negociações com lucro:
157 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
4 121.94 RUB
Pior negociação:
0.00 RUB
Lucro bruto:
86 204.99 RUB (64 046 pips)
Perda bruta:
0.00 RUB
Máximo de vitórias consecutivas:
157 (86 204.99 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
86 204.99 RUB (157)
Índice de Sharpe:
1.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
72.57%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
78 (49.68%)
Negociações curtas:
79 (50.32%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
549.08 RUB
Lucro médio:
549.08 RUB
Perda média:
0.00 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 RUB)
Máxima perda consecutiva:
0.00 RUB (0)
Crescimento mensal:
5.16%
Previsão anual:
62.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 RUB
Máximo:
0.00 RUB (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Pelo Capital Líquido:
34.06% (95 682.93 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XTIUSD.ffx 48
EURUSD.ffx 37
USDCHF.ffx 27
GBPUSD.ffx 23
EURAUD.ffx 15
EURGBP.ffx 4
USDCAD.ffx 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XTIUSD.ffx 848
EURUSD.ffx 150
USDCHF.ffx 184
GBPUSD.ffx 63
EURAUD.ffx 107
EURGBP.ffx 69
USDCAD.ffx 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XTIUSD.ffx 35K
EURUSD.ffx 9.5K
USDCHF.ffx 6.5K
GBPUSD.ffx 4.5K
EURAUD.ffx 6.6K
EURGBP.ffx 731
USDCAD.ffx 786
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 121.94 RUB
Pior negociação: -0 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 157
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +86 204.99 RUB
Máxima perda consecutiva: -0.00 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Então, você está em uma encruzilhada, assim como eu estive um dia. O Forex acena com promessas, mas frequentemente deixa um gosto amargo de decepção. Acredite em mim, eu entendo sua dor, pois eu mesmo já passei por isso. Mas agora que encontrei meu caminho, quero estender-lhe uma mão amiga.

Meu sinal de negociação não é apenas um conjunto de números, é a quintessência da minha experiência e conhecimento, conquistados com muito esforço ao longo dos anos. Invisto nele não apenas análises, mas também uma parte da minha alma, pois sei que por trás de cada uma de suas negociações estão seus sonhos e esperanças. Sinto essa responsabilidade. Minha estratégia, baseada na análise de tendências e gerenciamento de riscos, ajudará você a reduzir os riscos e aumentar as chances de sucesso.

É por isso que não vou bombardear você com promessas vazias. Não vou pintar quadros de enriquecimento instantâneo. Entendo que você, como eu, não está procurando um conto de fadas, mas uma ferramenta confiável para alcançar a estabilidade financeira. Minha estratégia não é um sprint, mas uma maratona.

Permita-me ser seu guia neste mundo complexo. Dê-me a chance de provar que minha abordagem é o que você tem procurado por tanto tempo. Acredito em uma colaboração de longo prazo baseada na confiança e respeito mútuos. Juntos, vamos conquistar qualquer topo.

TG : @lambaDaz

Sem comentários
2025.12.24 08:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 11:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 06:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 20:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 13:18
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.26 13:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
