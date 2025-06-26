SegnaliSezioni
Evgenii Glinenko

FS PRO

Evgenii Glinenko
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 113%
FINAM-Real4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
136 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2 573.42 RUB
Worst Trade:
0.00 RUB
Profitto lordo:
54 148.30 RUB (52 389 pips)
Perdita lorda:
0.00 RUB
Vincite massime consecutive:
136 (54 148.30 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
54 148.30 RUB (136)
Indice di Sharpe:
1.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
54.66%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
65 (47.79%)
Short Trade:
71 (52.21%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
398.15 RUB
Profitto medio:
398.15 RUB
Perdita media:
0.00 RUB
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 RUB)
Massima perdita consecutiva:
0.00 RUB (0)
Crescita mensile:
20.22%
Previsione annuale:
245.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
0.00 RUB (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Per equità:
19.75% (35 369.82 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XTIUSD.ffx 40
EURUSD.ffx 35
GBPUSD.ffx 23
USDCHF.ffx 22
EURAUD.ffx 13
USDCAD.ffx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XTIUSD.ffx 514
EURUSD.ffx 128
GBPUSD.ffx 63
USDCHF.ffx 137
EURAUD.ffx 47
USDCAD.ffx 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XTIUSD.ffx 27K
EURUSD.ffx 8.9K
GBPUSD.ffx 4.5K
USDCHF.ffx 5.8K
EURAUD.ffx 5K
USDCAD.ffx 786
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 573.42 RUB
Worst Trade: -0 RUB
Vincite massime consecutive: 136
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +54 148.30 RUB
Massima perdita consecutiva: -0.00 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Dunque, ti trovi a un bivio, proprio come me un tempo. Il Forex alletta con promesse, ma spesso lascia un amaro sapore di delusione. Credimi, capisco il tuo dolore, perché ci sono passato anche io. Ma ora che ho trovato la mia strada, voglio tenderti una mano.

Il mio segnale di trading non è solo un insieme di numeri, è la quintessenza della mia esperienza e conoscenza, conquistate con anni di duro lavoro. Ci metto non solo analisi, ma anche un pezzo della mia anima, perché so che dietro ogni tua operazione ci sono i tuoi sogni e le tue speranze. Sento questa responsabilità. La mia strategia, basata sull'analisi delle tendenze e sulla gestione del rischio, ti aiuterà a ridurre i rischi e aumentare le tue probabilità di successo.

Proprio per questo non ti sommergerò di promesse vuote. Non dipingerò quadri di arricchimento istantaneo. Capisco che tu, come me, non cerchi una favola, ma uno strumento affidabile per raggiungere la stabilità finanziaria. La mia strategia non è uno sprint, ma una maratona.

Permettimi di essere la tua guida in questo mondo complesso. Dammi la possibilità di dimostrare che il mio approccio è quello che stavi cercando da tanto tempo. Credo in una collaborazione a lungo termine, basata sulla fiducia e il rispetto reciproci. Insieme, conquisteremo qualsiasi vetta.


Non ci sono recensioni
2025.09.03 20:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 13:18
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.26 13:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 13:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FS PRO
35USD al mese
113%
0
0
USD
214K
RUB
14
0%
136
100%
100%
n/a
398.15
RUB
20%
1:100
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.