Evgenii Glinenko

FS PRO

Evgenii Glinenko
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 141%
FINAM-Real4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
157
Gewinntrades:
157 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
4 121.94 RUB
Schlechtester Trade:
0.00 RUB
Bruttoprofit:
86 204.99 RUB (64 046 pips)
Bruttoverlust:
0.00 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne:
157 (86 204.99 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
86 204.99 RUB (157)
Sharpe Ratio:
1.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
72.57%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
78 (49.68%)
Short-Positionen:
79 (50.32%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
549.08 RUB
Durchschnittlicher Profit:
549.08 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 RUB (0)
Wachstum pro Monat :
5.16%
Jahresprognose:
62.62%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 RUB
Maximaler:
0.00 RUB (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 RUB)
Kapital:
34.06% (95 682.93 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XTIUSD.ffx 48
EURUSD.ffx 37
USDCHF.ffx 27
GBPUSD.ffx 23
EURAUD.ffx 15
EURGBP.ffx 4
USDCAD.ffx 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XTIUSD.ffx 848
EURUSD.ffx 150
USDCHF.ffx 184
GBPUSD.ffx 63
EURAUD.ffx 107
EURGBP.ffx 69
USDCAD.ffx 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XTIUSD.ffx 35K
EURUSD.ffx 9.5K
USDCHF.ffx 6.5K
GBPUSD.ffx 4.5K
EURAUD.ffx 6.6K
EURGBP.ffx 731
USDCAD.ffx 786
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 121.94 RUB
Schlechtester Trade: -0 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 157
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +86 204.99 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

So stehen Sie an einem Scheideweg, genau wie ich es einst tat. Forex lockt mit Versprechungen, hinterlässt aber oft einen bitteren Nachgeschmack der Enttäuschung. Glauben Sie mir, ich verstehe Ihren Schmerz, denn ich selbst habe das durchgemacht. Aber jetzt, da ich meinen Weg gefunden habe, möchte ich Ihnen eine helfende Hand reichen.

Mein Handelssignal ist nicht nur eine Sammlung von Zahlen, es ist die Quintessenz meiner Erfahrung und meines Wissens, das ich mir über Jahre hart erarbeitet habe. Ich investiere nicht nur Analysen, sondern auch ein Stück meiner Seele, denn ich weiß, dass hinter jedem Ihrer Geschäfte Ihre Träume und Hoffnungen stehen. Ich spüre diese Verantwortung. Meine Strategie, die auf Trendanalyse und Risikomanagement basiert, wird Ihnen helfen, Risiken zu reduzieren und Ihre Erfolgschancen zu erhöhen.

Deshalb werde ich Sie nicht mit leeren Versprechungen überschütten. Ich werde keine Bilder von sofortiger Bereicherung malen. Ich verstehe, dass Sie wie ich kein Märchen suchen, sondern ein zuverlässiges Werkzeug, um finanzielle Stabilität zu erreichen. Meine Strategie ist kein Sprint, sondern ein Marathon.

Erlauben Sie mir, Ihr Führer in dieser komplexen Welt zu sein. Geben Sie mir die Chance zu beweisen, dass mein Ansatz das ist, wonach Sie so lange gesucht haben. Ich glaube an eine langfristige Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt basiert. Gemeinsam werden wir jeden Gipfel erobern.

TG : @lambaDaz

Keine Bewertungen
2025.12.24 08:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 11:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 06:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 20:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 13:18
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.26 13:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.