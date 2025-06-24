SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DBG UltraScalping
Hong Phong Ta

DBG UltraScalping

Hong Phong Ta
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
DBGMarkets-Live3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
593
Kârla kapanan işlemler:
533 (89.88%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (10.12%)
En iyi işlem:
3 591.42 USD
En kötü işlem:
-2 289.90 USD
Brüt kâr:
16 124.58 USD (185 875 pips)
Brüt zarar:
-7 891.35 USD (24 540 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
389 (8 177.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 177.23 USD (389)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
37.16%
Maks. mevduat yükü:
36.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.63
Alış işlemleri:
104 (17.54%)
Satış işlemleri:
489 (82.46%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
13.88 USD
Ortalama kâr:
30.25 USD
Ortalama zarar:
-131.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-5 043.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 043.66 USD (7)
Aylık büyüme:
3.06%
Yıllık tahmin:
38.73%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.45 USD
Maksimum:
5 061.98 USD (21.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.26% (5 061.98 USD)
Varlığa göre:
16.84% (3 960.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 525
NZDCAD 26
AUDCAD 23
AUDNZD 15
USDJPY 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.5K
NZDCAD 445
AUDCAD 96
AUDNZD 200
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 162K
NZDCAD -811
AUDCAD -1.3K
AUDNZD 1.2K
USDJPY 290
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 591.42 USD
En kötü işlem: -2 290 USD
Maksimum ardışık kazanç: 389
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +8 177.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 043.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DBGMarkets-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.27 19:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 14:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 00:39
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 01:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 01:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 04:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 01:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 01:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DBG UltraScalping
Ayda 500 USD
53%
0
0
USD
24K
USD
15
12%
593
89%
37%
2.04
13.88
USD
21%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.