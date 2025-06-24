- 자본
- 축소
트레이드:
827
이익 거래:
709 (85.73%)
손실 거래:
118 (14.27%)
최고의 거래:
3 591.42 USD
최악의 거래:
-2 289.90 USD
총 수익:
26 202.85 USD (221 639 pips)
총 손실:
-13 119.11 USD (49 032 pips)
연속 최대 이익:
389 (8 177.23 USD)
연속 최대 이익:
8 177.23 USD (389)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
64.64%
최대 입금량:
36.48%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
2.58
롱(주식매수):
237 (28.66%)
숏(주식차입매도):
590 (71.34%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
15.82 USD
평균 이익:
36.96 USD
평균 손실:
-111.18 USD
연속 최대 손실:
7 (-5 043.66 USD)
연속 최대 손실:
-5 043.66 USD (7)
월별 성장률:
8.04%
연간 예측:
97.50%
Algo 트레이딩:
37%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.45 USD
최대한의:
5 061.98 USD (21.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.26% (5 061.98 USD)
자본금별:
39.51% (10 061.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|563
|AUDCAD
|92
|NZDCAD
|90
|AUDNZD
|78
|USDJPY
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|9.5K
|AUDCAD
|424
|NZDCAD
|2K
|AUDNZD
|1.2K
|USDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|167K
|AUDCAD
|2.9K
|NZDCAD
|2.3K
|AUDNZD
|311
|USDJPY
|290
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 591.42 USD
최악의 거래: -2 290 USD
연속 최대 이익: 389
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +8 177.23 USD
연속 최대 손실: -5 043.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DBGMarkets-Live3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
84%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
29
37%
827
85%
65%
1.99
15.82
USD
USD
40%
1:500