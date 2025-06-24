SignaleKategorien
Hong Phong Ta

DBG UltraScalping

Hong Phong Ta
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 84%
DBGMarkets-Live3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
815
Gewinntrades:
703 (86.25%)
Verlusttrades:
112 (13.74%)
Bester Trade:
3 591.42 USD
Schlechtester Trade:
-2 289.90 USD
Bruttoprofit:
25 936.30 USD (219 856 pips)
Bruttoverlust:
-12 769.30 USD (45 505 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
389 (8 177.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 177.23 USD (389)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
63.42%
Max deposit load:
36.48%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
2.60
Long-Positionen:
231 (28.34%)
Short-Positionen:
584 (71.66%)
Profit-Faktor:
2.03
Mathematische Gewinnerwartung:
16.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-114.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-5 043.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 043.66 USD (7)
Wachstum pro Monat :
11.27%
Jahresprognose:
136.76%
Algo-Trading:
36%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.45 USD
Maximaler:
5 061.98 USD (21.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.26% (5 061.98 USD)
Kapital:
39.51% (10 061.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 558
AUDCAD 89
NZDCAD 86
AUDNZD 78
USDJPY 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 9.7K
AUDCAD 410
NZDCAD 1.9K
AUDNZD 1.2K
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 169K
AUDCAD 2.6K
NZDCAD 2.3K
AUDNZD 311
USDJPY 290
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 591.42 USD
Schlechtester Trade: -2 290 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 389
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8 177.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 043.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DBGMarkets-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.74% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 19:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 14:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 00:39
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 01:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 01:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 04:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 01:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 01:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.