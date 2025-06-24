SegnaliSezioni
Hong Phong Ta

DBG UltraScalping

Hong Phong Ta
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 53%
DBGMarkets-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
593
Profit Trade:
533 (89.88%)
Loss Trade:
60 (10.12%)
Best Trade:
3 591.42 USD
Worst Trade:
-2 289.90 USD
Profitto lordo:
16 124.58 USD (185 875 pips)
Perdita lorda:
-7 891.35 USD (24 540 pips)
Vincite massime consecutive:
389 (8 177.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 177.23 USD (389)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
37.16%
Massimo carico di deposito:
36.48%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
104 (17.54%)
Short Trade:
489 (82.46%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
13.88 USD
Profitto medio:
30.25 USD
Perdita media:
-131.52 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-5 043.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 043.66 USD (7)
Crescita mensile:
3.06%
Previsione annuale:
38.73%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.45 USD
Massimale:
5 061.98 USD (21.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.26% (5 061.98 USD)
Per equità:
16.84% (3 960.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 525
NZDCAD 26
AUDCAD 23
AUDNZD 15
USDJPY 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.5K
NZDCAD 445
AUDCAD 96
AUDNZD 200
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 162K
NZDCAD -811
AUDCAD -1.3K
AUDNZD 1.2K
USDJPY 290
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 591.42 USD
Worst Trade: -2 290 USD
Vincite massime consecutive: 389
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +8 177.23 USD
Massima perdita consecutiva: -5 043.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DBGMarkets-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.27 19:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 14:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 00:39
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 01:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 01:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 04:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 01:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 01:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
