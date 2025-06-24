- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
815
Negociações com lucro:
703 (86.25%)
Negociações com perda:
112 (13.74%)
Melhor negociação:
3 591.42 USD
Pior negociação:
-2 289.90 USD
Lucro bruto:
25 936.30 USD (219 856 pips)
Perda bruta:
-12 769.30 USD (45 505 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
389 (8 177.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 177.23 USD (389)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
63.42%
Depósito máximo carregado:
36.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
2.60
Negociações longas:
231 (28.34%)
Negociações curtas:
584 (71.66%)
Fator de lucro:
2.03
Valor esperado:
16.16 USD
Lucro médio:
36.89 USD
Perda média:
-114.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-5 043.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 043.66 USD (7)
Crescimento mensal:
11.27%
Previsão anual:
136.76%
Algotrading:
36%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.45 USD
Máximo:
5 061.98 USD (21.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.26% (5 061.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.51% (10 061.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|558
|AUDCAD
|89
|NZDCAD
|86
|AUDNZD
|78
|USDJPY
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|9.7K
|AUDCAD
|410
|NZDCAD
|1.9K
|AUDNZD
|1.2K
|USDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|169K
|AUDCAD
|2.6K
|NZDCAD
|2.3K
|AUDNZD
|311
|USDJPY
|290
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 591.42 USD
Pior negociação: -2 290 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 389
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +8 177.23 USD
Máxima perda consecutiva: -5 043.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DBGMarkets-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
84%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
28
36%
815
86%
63%
2.03
16.16
USD
USD
40%
1:500