SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / DBG UltraScalping
Hong Phong Ta

DBG UltraScalping

Hong Phong Ta
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 84%
DBGMarkets-Live3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
815
Negociações com lucro:
703 (86.25%)
Negociações com perda:
112 (13.74%)
Melhor negociação:
3 591.42 USD
Pior negociação:
-2 289.90 USD
Lucro bruto:
25 936.30 USD (219 856 pips)
Perda bruta:
-12 769.30 USD (45 505 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
389 (8 177.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 177.23 USD (389)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
63.42%
Depósito máximo carregado:
36.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
2.60
Negociações longas:
231 (28.34%)
Negociações curtas:
584 (71.66%)
Fator de lucro:
2.03
Valor esperado:
16.16 USD
Lucro médio:
36.89 USD
Perda média:
-114.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-5 043.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 043.66 USD (7)
Crescimento mensal:
11.27%
Previsão anual:
136.76%
Algotrading:
36%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.45 USD
Máximo:
5 061.98 USD (21.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.26% (5 061.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.51% (10 061.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 558
AUDCAD 89
NZDCAD 86
AUDNZD 78
USDJPY 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 9.7K
AUDCAD 410
NZDCAD 1.9K
AUDNZD 1.2K
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 169K
AUDCAD 2.6K
NZDCAD 2.3K
AUDNZD 311
USDJPY 290
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 591.42 USD
Pior negociação: -2 290 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 389
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +8 177.23 USD
Máxima perda consecutiva: -5 043.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DBGMarkets-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.74% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 19:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 14:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 00:39
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 01:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 01:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 04:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 01:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 01:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DBG UltraScalping
35 USD por mês
84%
0
0
USD
29K
USD
28
36%
815
86%
63%
2.03
16.16
USD
40%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.