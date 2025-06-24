- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
813
盈利交易:
702 (86.34%)
亏损交易:
111 (13.65%)
最好交易:
3 591.42 USD
最差交易:
-2 289.90 USD
毛利:
25 855.48 USD (219 606 pips)
毛利亏损:
-12 724.02 USD (45 386 pips)
最大连续赢利:
389 (8 177.23 USD)
最大连续盈利:
8 177.23 USD (389)
夏普比率:
0.09
交易活动:
62.41%
最大入金加载:
36.48%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
14 小时
采收率:
2.59
长期交易:
231 (28.41%)
短期交易:
582 (71.59%)
利润因子:
2.03
预期回报:
16.15 USD
平均利润:
36.83 USD
平均损失:
-114.63 USD
最大连续失误:
7 (-5 043.66 USD)
最大连续亏损:
-5 043.66 USD (7)
每月增长:
11.33%
年度预测:
137.46%
算法交易:
35%
结余跌幅:
绝对:
0.45 USD
最大值:
5 061.98 USD (21.26%)
相对跌幅:
结余:
21.26% (5 061.98 USD)
净值:
39.51% (10 061.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|558
|AUDCAD
|89
|NZDCAD
|84
|AUDNZD
|78
|USDJPY
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|9.7K
|AUDCAD
|410
|NZDCAD
|1.8K
|AUDNZD
|1.2K
|USDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|169K
|AUDCAD
|2.6K
|NZDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|311
|USDJPY
|290
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 591.42 USD
最差交易: -2 290 USD
最大连续赢利: 389
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +8 177.23 USD
最大连续亏损: -5 043.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DBGMarkets-Live3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
84%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
28
35%
813
86%
62%
2.03
16.15
USD
USD
40%
1:500