Hong Phong Ta

DBG UltraScalping

Hong Phong Ta
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 84%
DBGMarkets-Live3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
813
Прибыльных трейдов:
702 (86.34%)
Убыточных трейдов:
111 (13.65%)
Лучший трейд:
3 591.42 USD
Худший трейд:
-2 289.90 USD
Общая прибыль:
25 855.48 USD (219 606 pips)
Общий убыток:
-12 724.02 USD (45 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
389 (8 177.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 177.23 USD (389)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
62.41%
Макс. загрузка депозита:
36.48%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.59
Длинных трейдов:
231 (28.41%)
Коротких трейдов:
582 (71.59%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
16.15 USD
Средняя прибыль:
36.83 USD
Средний убыток:
-114.63 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-5 043.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 043.66 USD (7)
Прирост в месяц:
11.33%
Годовой прогноз:
137.46%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
5 061.98 USD (21.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.26% (5 061.98 USD)
По эквити:
39.51% (10 061.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 558
AUDCAD 89
NZDCAD 84
AUDNZD 78
USDJPY 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 9.7K
AUDCAD 410
NZDCAD 1.8K
AUDNZD 1.2K
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 169K
AUDCAD 2.6K
NZDCAD 2.2K
AUDNZD 311
USDJPY 290
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 591.42 USD
Худший трейд: -2 290 USD
Макс. серия выигрышей: 389
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +8 177.23 USD
Макс. убыток в серии: -5 043.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DBGMarkets-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.74% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 19:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 14:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 00:39
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 01:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 01:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 04:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 01:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 01:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DBG UltraScalping
35 USD в месяц
84%
0
0
USD
29K
USD
28
35%
813
86%
62%
2.03
16.15
USD
40%
1:500
Копировать

