Всего трейдов:
813
Прибыльных трейдов:
702 (86.34%)
Убыточных трейдов:
111 (13.65%)
Лучший трейд:
3 591.42 USD
Худший трейд:
-2 289.90 USD
Общая прибыль:
25 855.48 USD (219 606 pips)
Общий убыток:
-12 724.02 USD (45 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
389 (8 177.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 177.23 USD (389)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
62.41%
Макс. загрузка депозита:
36.48%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.59
Длинных трейдов:
231 (28.41%)
Коротких трейдов:
582 (71.59%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
16.15 USD
Средняя прибыль:
36.83 USD
Средний убыток:
-114.63 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-5 043.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 043.66 USD (7)
Прирост в месяц:
11.33%
Годовой прогноз:
137.46%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
5 061.98 USD (21.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.26% (5 061.98 USD)
По эквити:
39.51% (10 061.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|558
|AUDCAD
|89
|NZDCAD
|84
|AUDNZD
|78
|USDJPY
|4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|9.7K
|AUDCAD
|410
|NZDCAD
|1.8K
|AUDNZD
|1.2K
|USDJPY
|2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|169K
|AUDCAD
|2.6K
|NZDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|311
|USDJPY
|290
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 591.42 USD
Худший трейд: -2 290 USD
Макс. серия выигрышей: 389
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +8 177.23 USD
Макс. убыток в серии: -5 043.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DBGMarkets-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
