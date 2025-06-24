シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DBG UltraScalping
Hong Phong Ta

DBG UltraScalping

Hong Phong Ta
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 84%
DBGMarkets-Live3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
815
利益トレード:
703 (86.25%)
損失トレード:
112 (13.74%)
ベストトレード:
3 591.42 USD
最悪のトレード:
-2 289.90 USD
総利益:
25 936.30 USD (219 856 pips)
総損失:
-12 769.30 USD (45 505 pips)
最大連続の勝ち:
389 (8 177.23 USD)
最大連続利益:
8 177.23 USD (389)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
63.42%
最大入金額:
36.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
2.60
長いトレード:
231 (28.34%)
短いトレード:
584 (71.66%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
16.16 USD
平均利益:
36.89 USD
平均損失:
-114.01 USD
最大連続の負け:
7 (-5 043.66 USD)
最大連続損失:
-5 043.66 USD (7)
月間成長:
11.27%
年間予想:
136.76%
アルゴリズム取引:
36%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.45 USD
最大の:
5 061.98 USD (21.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.26% (5 061.98 USD)
エクイティによる:
39.51% (10 061.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 558
AUDCAD 89
NZDCAD 86
AUDNZD 78
USDJPY 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 9.7K
AUDCAD 410
NZDCAD 1.9K
AUDNZD 1.2K
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 169K
AUDCAD 2.6K
NZDCAD 2.3K
AUDNZD 311
USDJPY 290
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 591.42 USD
最悪のトレード: -2 290 USD
最大連続の勝ち: 389
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +8 177.23 USD
最大連続損失: -5 043.66 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DBGMarkets-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.74% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 19:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 14:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 00:39
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 01:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 01:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 04:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 01:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 01:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください