- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
815
利益トレード:
703 (86.25%)
損失トレード:
112 (13.74%)
ベストトレード:
3 591.42 USD
最悪のトレード:
-2 289.90 USD
総利益:
25 936.30 USD (219 856 pips)
総損失:
-12 769.30 USD (45 505 pips)
最大連続の勝ち:
389 (8 177.23 USD)
最大連続利益:
8 177.23 USD (389)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
63.42%
最大入金額:
36.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
2.60
長いトレード:
231 (28.34%)
短いトレード:
584 (71.66%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
16.16 USD
平均利益:
36.89 USD
平均損失:
-114.01 USD
最大連続の負け:
7 (-5 043.66 USD)
最大連続損失:
-5 043.66 USD (7)
月間成長:
11.27%
年間予想:
136.76%
アルゴリズム取引:
36%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.45 USD
最大の:
5 061.98 USD (21.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.26% (5 061.98 USD)
エクイティによる:
39.51% (10 061.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|558
|AUDCAD
|89
|NZDCAD
|86
|AUDNZD
|78
|USDJPY
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|9.7K
|AUDCAD
|410
|NZDCAD
|1.9K
|AUDNZD
|1.2K
|USDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|169K
|AUDCAD
|2.6K
|NZDCAD
|2.3K
|AUDNZD
|311
|USDJPY
|290
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 591.42 USD
最悪のトレード: -2 290 USD
最大連続の勝ち: 389
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +8 177.23 USD
最大連続損失: -5 043.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DBGMarkets-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
