Signaux / MetaTrader 4 / DBG UltraScalping
Hong Phong Ta

DBG UltraScalping

Hong Phong Ta
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
DBGMarkets-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
593
Bénéfice trades:
533 (89.88%)
Perte trades:
60 (10.12%)
Meilleure transaction:
3 591.42 USD
Pire transaction:
-2 289.90 USD
Bénéfice brut:
16 124.58 USD (185 875 pips)
Perte brute:
-7 891.35 USD (24 540 pips)
Gains consécutifs maximales:
389 (8 177.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 177.23 USD (389)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
36.15%
Charge de dépôt maximale:
36.48%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.63
Longs trades:
104 (17.54%)
Courts trades:
489 (82.46%)
Facteur de profit:
2.04
Rendement attendu:
13.88 USD
Bénéfice moyen:
30.25 USD
Perte moyenne:
-131.52 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-5 043.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 043.66 USD (7)
Croissance mensuelle:
3.06%
Prévision annuelle:
38.73%
Algo trading:
12%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.45 USD
Maximal:
5 061.98 USD (21.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.26% (5 061.98 USD)
Par fonds propres:
16.84% (3 960.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 525
NZDCAD 26
AUDCAD 23
AUDNZD 15
USDJPY 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.5K
NZDCAD 445
AUDCAD 96
AUDNZD 200
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 162K
NZDCAD -811
AUDCAD -1.3K
AUDNZD 1.2K
USDJPY 290
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 591.42 USD
Pire transaction: -2 290 USD
Gains consécutifs maximales: 389
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +8 177.23 USD
Perte consécutive maximale: -5 043.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DBGMarkets-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.27 19:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 14:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 00:39
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 01:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 01:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 04:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 01:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 01:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
