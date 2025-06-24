SeñalesSecciones
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 84%
DBGMarkets-Live3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
815
Transacciones Rentables:
703 (86.25%)
Transacciones Irrentables:
112 (13.74%)
Mejor transacción:
3 591.42 USD
Peor transacción:
-2 289.90 USD
Beneficio Bruto:
25 936.30 USD (219 856 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 769.30 USD (45 505 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
389 (8 177.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 177.23 USD (389)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
63.42%
Carga máxima del depósito:
36.48%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
2.60
Transacciones Largas:
231 (28.34%)
Transacciones Cortas:
584 (71.66%)
Factor de Beneficio:
2.03
Beneficio Esperado:
16.16 USD
Beneficio medio:
36.89 USD
Pérdidas medias:
-114.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-5 043.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 043.66 USD (7)
Crecimiento al mes:
11.27%
Pronóstico anual:
136.76%
Trading algorítmico:
36%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.45 USD
Máxima:
5 061.98 USD (21.26%)
Reducción relativa:
De balance:
21.26% (5 061.98 USD)
De fondos:
39.51% (10 061.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 558
AUDCAD 89
NZDCAD 86
AUDNZD 78
USDJPY 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 9.7K
AUDCAD 410
NZDCAD 1.9K
AUDNZD 1.2K
USDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 169K
AUDCAD 2.6K
NZDCAD 2.3K
AUDNZD 311
USDJPY 290
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 591.42 USD
Peor transacción: -2 290 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 389
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +8 177.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 043.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DBGMarkets-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.74% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 19:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 14:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 00:39
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 01:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 01:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 04:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 01:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 01:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
