Fabio Martinelli

Next Trail

Fabio Martinelli
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 342
Kârla kapanan işlemler:
1 036 (77.19%)
Zararla kapanan işlemler:
306 (22.80%)
En iyi işlem:
409.74 USD
En kötü işlem:
-2 879.06 USD
Brüt kâr:
5 735.67 USD (108 352 pips)
Brüt zarar:
-6 072.96 USD (102 274 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (56.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 512.40 USD (11)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
206
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
644 (47.99%)
Satış işlemleri:
698 (52.01%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.25 USD
Ortalama kâr:
5.54 USD
Ortalama zarar:
-19.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-515.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 879.06 USD (1)
Aylık büyüme:
11.56%
Yıllık tahmin:
140.20%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 873.99 USD
Maksimum:
3 386.39 USD (32.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.21% (3 386.39 USD)
Varlığa göre:
40.86% (3 119.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 558
USDCHF 382
USDJPY 190
EURUSD 111
AUDCAD 88
archived 11
XAUUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 399
USDCHF 490
USDJPY 109
EURUSD 472
AUDCAD 69
archived -1.5K
XAUUSD -348
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -1.7K
USDCHF 971
USDJPY 5.8K
EURUSD 721
AUDCAD 3.2K
archived 0
XAUUSD -2.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +409.74 USD
En kötü işlem: -2 879 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +56.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -515.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 12
Tickmill-Live05
0.00 × 6
Hankotrade-Live
0.00 × 5
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 12
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
TradersWay-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
FXOpen-Real2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
168 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.30 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 04:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 16:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
