- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 342
Kârla kapanan işlemler:
1 036 (77.19%)
Zararla kapanan işlemler:
306 (22.80%)
En iyi işlem:
409.74 USD
En kötü işlem:
-2 879.06 USD
Brüt kâr:
5 735.67 USD (108 352 pips)
Brüt zarar:
-6 072.96 USD (102 274 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (56.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 512.40 USD (11)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
206
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
644 (47.99%)
Satış işlemleri:
698 (52.01%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.25 USD
Ortalama kâr:
5.54 USD
Ortalama zarar:
-19.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-515.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 879.06 USD (1)
Aylık büyüme:
11.56%
Yıllık tahmin:
140.20%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 873.99 USD
Maksimum:
3 386.39 USD (32.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.21% (3 386.39 USD)
Varlığa göre:
40.86% (3 119.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|558
|USDCHF
|382
|USDJPY
|190
|EURUSD
|111
|AUDCAD
|88
|archived
|11
|XAUUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|399
|USDCHF
|490
|USDJPY
|109
|EURUSD
|472
|AUDCAD
|69
|archived
|-1.5K
|XAUUSD
|-348
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-1.7K
|USDCHF
|971
|USDJPY
|5.8K
|EURUSD
|721
|AUDCAD
|3.2K
|archived
|0
|XAUUSD
|-2.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +409.74 USD
En kötü işlem: -2 879 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +56.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -515.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 5
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 12
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
-5%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
17
99%
1 342
77%
100%
0.94
-0.25
USD
USD
41%
1:500