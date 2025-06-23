信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Next Trail
Fabio Martinelli

Next Trail

Fabio Martinelli
0条评论
可靠性
30
0 / 0 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2025 9%
FBS-Real-10
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 945
盈利交易:
3 905 (78.96%)
亏损交易:
1 040 (21.03%)
最好交易:
409.74 USD
最差交易:
-2 879.06 USD
毛利:
13 027.69 USD (845 394 pips)
毛利亏损:
-12 024.87 USD (1 649 170 pips)
最大连续赢利:
46 (41.14 USD)
最大连续盈利:
1 512.40 USD (11)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.81%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
157
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.30
长期交易:
2 411 (48.76%)
短期交易:
2 534 (51.24%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.20 USD
平均利润:
3.34 USD
平均损失:
-11.56 USD
最大连续失误:
25 (-295.91 USD)
最大连续亏损:
-2 879.06 USD (1)
每月增长:
8.01%
年度预测:
97.17%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 873.99 USD
最大值:
3 386.39 USD (32.21%)
相对跌幅:
结余:
32.21% (3 386.39 USD)
净值:
40.86% (3 119.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 2168
USDCHF 736
US30 620
USDJPY 475
EURUSD 314
AUDCAD 310
XAUUSD 296
archived 18
DE30 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 1.4K
USDCHF 556
US30 -904
USDJPY 172
EURUSD 1.2K
AUDCAD 211
XAUUSD -77
archived -1.5K
DE30 3
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 8.4K
USDCHF 1.9K
US30 -886K
USDJPY 11K
EURUSD 21K
AUDCAD 15K
XAUUSD 25K
archived 0
DE30 2.4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +409.74 USD
最差交易: -2 879 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +41.14 USD
最大连续亏损: -295.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 12
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Maxco-Demo
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 12
Tickmill-Live05
0.00 × 6
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
168 更多...
没有评论
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 04:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 02:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 04:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 16:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Next Trail
每月33 USD
9%
0
0
USD
11K
USD
30
99%
4 945
78%
100%
1.08
0.20
USD
41%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载