交易:
4 945
盈利交易:
3 905 (78.96%)
亏损交易:
1 040 (21.03%)
最好交易:
409.74 USD
最差交易:
-2 879.06 USD
毛利:
13 027.69 USD (845 394 pips)
毛利亏损:
-12 024.87 USD (1 649 170 pips)
最大连续赢利:
46 (41.14 USD)
最大连续盈利:
1 512.40 USD (11)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.81%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
157
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.30
长期交易:
2 411 (48.76%)
短期交易:
2 534 (51.24%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.20 USD
平均利润:
3.34 USD
平均损失:
-11.56 USD
最大连续失误:
25 (-295.91 USD)
最大连续亏损:
-2 879.06 USD (1)
每月增长:
8.01%
年度预测:
97.17%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 873.99 USD
最大值:
3 386.39 USD (32.21%)
相对跌幅:
结余:
32.21% (3 386.39 USD)
净值:
40.86% (3 119.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2168
|USDCHF
|736
|US30
|620
|USDJPY
|475
|EURUSD
|314
|AUDCAD
|310
|XAUUSD
|296
|archived
|18
|DE30
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|1.4K
|USDCHF
|556
|US30
|-904
|USDJPY
|172
|EURUSD
|1.2K
|AUDCAD
|211
|XAUUSD
|-77
|archived
|-1.5K
|DE30
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|8.4K
|USDCHF
|1.9K
|US30
|-886K
|USDJPY
|11K
|EURUSD
|21K
|AUDCAD
|15K
|XAUUSD
|25K
|archived
|0
|DE30
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
最好交易: +409.74 USD
最差交易: -2 879 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +41.14 USD
最大连续亏损: -295.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 10
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
每月33 USD
9%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
30
99%
4 945
78%
100%
1.08
0.20
USD
USD
41%
1:500