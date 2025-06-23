SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Next Trail
Fabio Martinelli

Next Trail

Fabio Martinelli
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD por mês
crescimento desde 2025 9%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 969
Negociações com lucro:
3 923 (78.94%)
Negociações com perda:
1 046 (21.05%)
Melhor negociação:
409.74 USD
Pior negociação:
-2 879.06 USD
Lucro bruto:
13 074.49 USD (846 811 pips)
Perda bruta:
-12 051.29 USD (1 650 420 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (41.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 512.40 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.81%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
164
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
0.30
Negociações longas:
2 424 (48.78%)
Negociações curtas:
2 545 (51.22%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
3.33 USD
Perda média:
-11.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-295.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 879.06 USD (1)
Crescimento mensal:
7.72%
Previsão anual:
93.86%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 873.99 USD
Máximo:
3 386.39 USD (32.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.21% (3 386.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.86% (3 119.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 2190
USDCHF 736
US30 620
USDJPY 475
EURUSD 316
AUDCAD 310
XAUUSD 296
archived 18
DE30 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 1.4K
USDCHF 556
US30 -904
USDJPY 172
EURUSD 1.2K
AUDCAD 211
XAUUSD -77
archived -1.5K
DE30 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 8.4K
USDCHF 1.9K
US30 -886K
USDJPY 11K
EURUSD 21K
AUDCAD 15K
XAUUSD 25K
archived 0
DE30 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +409.74 USD
Pior negociação: -2 879 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +41.14 USD
Máxima perda consecutiva: -295.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 12
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Maxco-Demo
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 12
Tickmill-Live05
0.00 × 6
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
168 mais ...
Sem comentários
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 04:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 02:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 04:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 16:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Next Trail
33 USD por mês
9%
0
0
USD
11K
USD
30
99%
4 969
78%
100%
1.08
0.21
USD
41%
1:500
