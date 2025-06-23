- Crescimento
Negociações:
4 969
Negociações com lucro:
3 923 (78.94%)
Negociações com perda:
1 046 (21.05%)
Melhor negociação:
409.74 USD
Pior negociação:
-2 879.06 USD
Lucro bruto:
13 074.49 USD (846 811 pips)
Perda bruta:
-12 051.29 USD (1 650 420 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (41.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 512.40 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.81%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
164
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
0.30
Negociações longas:
2 424 (48.78%)
Negociações curtas:
2 545 (51.22%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
3.33 USD
Perda média:
-11.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-295.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 879.06 USD (1)
Crescimento mensal:
7.72%
Previsão anual:
93.86%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 873.99 USD
Máximo:
3 386.39 USD (32.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.21% (3 386.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.86% (3 119.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2190
|USDCHF
|736
|US30
|620
|USDJPY
|475
|EURUSD
|316
|AUDCAD
|310
|XAUUSD
|296
|archived
|18
|DE30
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|1.4K
|USDCHF
|556
|US30
|-904
|USDJPY
|172
|EURUSD
|1.2K
|AUDCAD
|211
|XAUUSD
|-77
|archived
|-1.5K
|DE30
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|8.4K
|USDCHF
|1.9K
|US30
|-886K
|USDJPY
|11K
|EURUSD
|21K
|AUDCAD
|15K
|XAUUSD
|25K
|archived
|0
|DE30
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +409.74 USD
Pior negociação: -2 879 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +41.14 USD
Máxima perda consecutiva: -295.91 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 10
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
