SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Next Trail
Fabio Martinelli

Next Trail

Fabio Martinelli
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
FBS-Real-10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 302
Bénéfice trades:
1 020 (78.34%)
Perte trades:
282 (21.66%)
Meilleure transaction:
409.74 USD
Pire transaction:
-2 879.06 USD
Bénéfice brut:
5 201.47 USD (103 588 pips)
Perte brute:
-5 600.90 USD (88 363 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (56.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 512.40 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.81%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
198
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
605 (46.47%)
Courts trades:
697 (53.53%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.31 USD
Bénéfice moyen:
5.10 USD
Perte moyenne:
-19.86 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-515.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 879.06 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.62%
Prévision annuelle:
140.99%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 873.99 USD
Maximal:
3 386.39 USD (32.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.21% (3 386.39 USD)
Par fonds propres:
40.86% (3 119.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 523
USDCHF 382
USDJPY 190
EURUSD 107
AUDCAD 87
archived 11
XAUUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 349
USDCHF 490
USDJPY 109
EURUSD 462
AUDCAD 68
archived -1.5K
XAUUSD -348
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 7.5K
USDCHF 971
USDJPY 5.8K
EURUSD 685
AUDCAD 3.1K
archived 0
XAUUSD -2.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +409.74 USD
Pire transaction: -2 879 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +56.46 USD
Perte consécutive maximale: -515.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 12
Tickmill-Live05
0.00 × 6
Hankotrade-Live
0.00 × 5
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 12
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
TradersWay-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
FXOpen-Real2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
168 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.30 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 04:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 16:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Next Trail
33 USD par mois
-6%
0
0
USD
9.4K
USD
17
99%
1 302
78%
100%
0.92
-0.31
USD
41%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.