シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Next Trail
Fabio Martinelli

Next Trail

Fabio Martinelli
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  33  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 9%
FBS-Real-10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 969
利益トレード:
3 923 (78.94%)
損失トレード:
1 046 (21.05%)
ベストトレード:
409.74 USD
最悪のトレード:
-2 879.06 USD
総利益:
13 074.49 USD (846 811 pips)
総損失:
-12 051.29 USD (1 650 420 pips)
最大連続の勝ち:
46 (41.14 USD)
最大連続利益:
1 512.40 USD (11)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.81%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
164
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
0.30
長いトレード:
2 424 (48.78%)
短いトレード:
2 545 (51.22%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.21 USD
平均利益:
3.33 USD
平均損失:
-11.52 USD
最大連続の負け:
25 (-295.91 USD)
最大連続損失:
-2 879.06 USD (1)
月間成長:
7.72%
年間予想:
93.86%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 873.99 USD
最大の:
3 386.39 USD (32.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.21% (3 386.39 USD)
エクイティによる:
40.86% (3 119.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 2190
USDCHF 736
US30 620
USDJPY 475
EURUSD 316
AUDCAD 310
XAUUSD 296
archived 18
DE30 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 1.4K
USDCHF 556
US30 -904
USDJPY 172
EURUSD 1.2K
AUDCAD 211
XAUUSD -77
archived -1.5K
DE30 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 8.4K
USDCHF 1.9K
US30 -886K
USDJPY 11K
EURUSD 21K
AUDCAD 15K
XAUUSD 25K
archived 0
DE30 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +409.74 USD
最悪のトレード: -2 879 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +41.14 USD
最大連続損失: -295.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 12
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Maxco-Demo
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 12
Tickmill-Live05
0.00 × 6
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
168 より多く...
レビューなし
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 04:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 02:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 04:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 16:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Next Trail
33 USD/月
9%
0
0
USD
11K
USD
30
99%
4 969
78%
100%
1.08
0.21
USD
41%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください