- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 969
利益トレード:
3 923 (78.94%)
損失トレード:
1 046 (21.05%)
ベストトレード:
409.74 USD
最悪のトレード:
-2 879.06 USD
総利益:
13 074.49 USD (846 811 pips)
総損失:
-12 051.29 USD (1 650 420 pips)
最大連続の勝ち:
46 (41.14 USD)
最大連続利益:
1 512.40 USD (11)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.81%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
164
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
0.30
長いトレード:
2 424 (48.78%)
短いトレード:
2 545 (51.22%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.21 USD
平均利益:
3.33 USD
平均損失:
-11.52 USD
最大連続の負け:
25 (-295.91 USD)
最大連続損失:
-2 879.06 USD (1)
月間成長:
7.72%
年間予想:
93.86%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 873.99 USD
最大の:
3 386.39 USD (32.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.21% (3 386.39 USD)
エクイティによる:
40.86% (3 119.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2190
|USDCHF
|736
|US30
|620
|USDJPY
|475
|EURUSD
|316
|AUDCAD
|310
|XAUUSD
|296
|archived
|18
|DE30
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|1.4K
|USDCHF
|556
|US30
|-904
|USDJPY
|172
|EURUSD
|1.2K
|AUDCAD
|211
|XAUUSD
|-77
|archived
|-1.5K
|DE30
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|8.4K
|USDCHF
|1.9K
|US30
|-886K
|USDJPY
|11K
|EURUSD
|21K
|AUDCAD
|15K
|XAUUSD
|25K
|archived
|0
|DE30
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +409.74 USD
最悪のトレード: -2 879 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +41.14 USD
最大連続損失: -295.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 10
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
168 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
33 USD/月
9%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
30
99%
4 969
78%
100%
1.08
0.21
USD
USD
41%
1:500