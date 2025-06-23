SegnaliSezioni
Fabio Martinelli

Next Trail

Fabio Martinelli
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 342
Profit Trade:
1 036 (77.19%)
Loss Trade:
306 (22.80%)
Best Trade:
409.74 USD
Worst Trade:
-2 879.06 USD
Profitto lordo:
5 735.67 USD (108 352 pips)
Perdita lorda:
-6 072.96 USD (102 274 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (56.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 512.40 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.81%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
206
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
644 (47.99%)
Short Trade:
698 (52.01%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.25 USD
Profitto medio:
5.54 USD
Perdita media:
-19.85 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-515.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 879.06 USD (1)
Crescita mensile:
11.97%
Previsione annuale:
145.25%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 873.99 USD
Massimale:
3 386.39 USD (32.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.21% (3 386.39 USD)
Per equità:
40.86% (3 119.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 558
USDCHF 382
USDJPY 190
EURUSD 111
AUDCAD 88
archived 11
XAUUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 399
USDCHF 490
USDJPY 109
EURUSD 472
AUDCAD 69
archived -1.5K
XAUUSD -348
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -1.7K
USDCHF 971
USDJPY 5.8K
EURUSD 721
AUDCAD 3.2K
archived 0
XAUUSD -2.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +409.74 USD
Worst Trade: -2 879 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +56.46 USD
Massima perdita consecutiva: -515.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 12
Tickmill-Live05
0.00 × 6
Hankotrade-Live
0.00 × 5
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 12
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
TradersWay-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
FXOpen-Real2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
168 più
Non ci sono recensioni
2025.08.30 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 04:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 16:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
