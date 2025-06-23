- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 342
Profit Trade:
1 036 (77.19%)
Loss Trade:
306 (22.80%)
Best Trade:
409.74 USD
Worst Trade:
-2 879.06 USD
Profitto lordo:
5 735.67 USD (108 352 pips)
Perdita lorda:
-6 072.96 USD (102 274 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (56.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 512.40 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.81%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
206
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
644 (47.99%)
Short Trade:
698 (52.01%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.25 USD
Profitto medio:
5.54 USD
Perdita media:
-19.85 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-515.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 879.06 USD (1)
Crescita mensile:
11.97%
Previsione annuale:
145.25%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 873.99 USD
Massimale:
3 386.39 USD (32.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.21% (3 386.39 USD)
Per equità:
40.86% (3 119.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|558
|USDCHF
|382
|USDJPY
|190
|EURUSD
|111
|AUDCAD
|88
|XAUUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|399
|USDCHF
|490
|USDJPY
|109
|EURUSD
|472
|AUDCAD
|69
|XAUUSD
|-348
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-1.7K
|USDCHF
|971
|USDJPY
|5.8K
|EURUSD
|721
|AUDCAD
|3.2K
|XAUUSD
|-2.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +409.74 USD
Worst Trade: -2 879 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +56.46 USD
Massima perdita consecutiva: -515.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 5
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 12
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
17
99%
1 342
77%
100%
0.94
-0.25
USD
USD
41%
1:500