Fabio Martinelli

Next Trail

Fabio Martinelli
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 9%
FBS-Real-10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 940
Прибыльных трейдов:
3 901 (78.96%)
Убыточных трейдов:
1 039 (21.03%)
Лучший трейд:
409.74 USD
Худший трейд:
-2 879.06 USD
Общая прибыль:
13 023.05 USD (845 198 pips)
Общий убыток:
-12 023.23 USD (1 649 088 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (41.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 512.40 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.81%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
225
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
2 406 (48.70%)
Коротких трейдов:
2 534 (51.30%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
3.34 USD
Средний убыток:
-11.57 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-295.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 879.06 USD (1)
Прирост в месяц:
8.59%
Годовой прогноз:
104.20%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 873.99 USD
Максимальная:
3 386.39 USD (32.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.21% (3 386.39 USD)
По эквити:
40.86% (3 119.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 2163
USDCHF 736
US30 620
USDJPY 475
EURUSD 314
AUDCAD 310
XAUUSD 296
archived 18
DE30 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 1.4K
USDCHF 556
US30 -904
USDJPY 172
EURUSD 1.2K
AUDCAD 211
XAUUSD -77
archived -1.5K
DE30 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 8.3K
USDCHF 1.9K
US30 -886K
USDJPY 11K
EURUSD 21K
AUDCAD 15K
XAUUSD 25K
archived 0
DE30 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +409.74 USD
Худший трейд: -2 879 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +41.14 USD
Макс. убыток в серии: -295.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 12
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Maxco-Demo
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 12
Tickmill-Live05
0.00 × 6
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
еще 168...
Нет отзывов
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 04:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 02:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 04:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 16:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.