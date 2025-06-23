- Прирост
Всего трейдов:
4 940
Прибыльных трейдов:
3 901 (78.96%)
Убыточных трейдов:
1 039 (21.03%)
Лучший трейд:
409.74 USD
Худший трейд:
-2 879.06 USD
Общая прибыль:
13 023.05 USD (845 198 pips)
Общий убыток:
-12 023.23 USD (1 649 088 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (41.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 512.40 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.81%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
225
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
2 406 (48.70%)
Коротких трейдов:
2 534 (51.30%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
3.34 USD
Средний убыток:
-11.57 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-295.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 879.06 USD (1)
Прирост в месяц:
8.59%
Годовой прогноз:
104.20%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 873.99 USD
Максимальная:
3 386.39 USD (32.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.21% (3 386.39 USD)
По эквити:
40.86% (3 119.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2163
|USDCHF
|736
|US30
|620
|USDJPY
|475
|EURUSD
|314
|AUDCAD
|310
|XAUUSD
|296
|archived
|18
|DE30
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|1.4K
|USDCHF
|556
|US30
|-904
|USDJPY
|172
|EURUSD
|1.2K
|AUDCAD
|211
|XAUUSD
|-77
|archived
|-1.5K
|DE30
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|8.3K
|USDCHF
|1.9K
|US30
|-886K
|USDJPY
|11K
|EURUSD
|21K
|AUDCAD
|15K
|XAUUSD
|25K
|archived
|0
|DE30
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +409.74 USD
Худший трейд: -2 879 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +41.14 USD
Макс. убыток в серии: -295.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 10
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
