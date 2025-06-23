- 자본
- 축소
트레이드:
5 277
이익 거래:
4 167 (78.96%)
손실 거래:
1 110 (21.03%)
최고의 거래:
409.74 USD
최악의 거래:
-2 879.06 USD
총 수익:
13 757.01 USD (889 752 pips)
총 손실:
-12 394.83 USD (1 668 886 pips)
연속 최대 이익:
46 (41.14 USD)
연속 최대 이익:
1 512.40 USD (11)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
13.81%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
249
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.40
롱(주식매수):
2 610 (49.46%)
숏(주식차입매도):
2 667 (50.54%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.26 USD
평균 이익:
3.30 USD
평균 손실:
-11.17 USD
연속 최대 손실:
25 (-295.91 USD)
연속 최대 손실:
-2 879.06 USD (1)
월별 성장률:
8.48%
연간 예측:
103.62%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 873.99 USD
최대한의:
3 386.39 USD (32.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.21% (3 386.39 USD)
자본금별:
40.86% (3 119.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2361
|USDCHF
|778
|US30
|634
|USDJPY
|485
|AUDCAD
|344
|EURUSD
|333
|XAUUSD
|306
|archived
|18
|DE30
|18
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|1.5K
|USDCHF
|586
|US30
|-894
|USDJPY
|180
|AUDCAD
|231
|EURUSD
|1.3K
|XAUUSD
|-51
|archived
|-1.5K
|DE30
|12
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|10K
|USDCHF
|2.3K
|US30
|-876K
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|18K
|EURUSD
|19K
|XAUUSD
|27K
|archived
|0
|DE30
|10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +409.74 USD
최악의 거래: -2 879 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +41.14 USD
연속 최대 손실: -295.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
