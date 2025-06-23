SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Next Trail
Fabio Martinelli

Next Trail

Fabio Martinelli
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD al mes
incremento desde 2025 9%
FBS-Real-10
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 969
Transacciones Rentables:
3 923 (78.94%)
Transacciones Irrentables:
1 046 (21.05%)
Mejor transacción:
409.74 USD
Peor transacción:
-2 879.06 USD
Beneficio Bruto:
13 074.49 USD (846 811 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 051.29 USD (1 650 420 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (41.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 512.40 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
13.81%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
164
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
0.30
Transacciones Largas:
2 424 (48.78%)
Transacciones Cortas:
2 545 (51.22%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.21 USD
Beneficio medio:
3.33 USD
Pérdidas medias:
-11.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-295.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 879.06 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.72%
Pronóstico anual:
93.86%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 873.99 USD
Máxima:
3 386.39 USD (32.21%)
Reducción relativa:
De balance:
32.21% (3 386.39 USD)
De fondos:
40.86% (3 119.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 2190
USDCHF 736
US30 620
USDJPY 475
EURUSD 316
AUDCAD 310
XAUUSD 296
archived 18
DE30 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 1.4K
USDCHF 556
US30 -904
USDJPY 172
EURUSD 1.2K
AUDCAD 211
XAUUSD -77
archived -1.5K
DE30 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 8.4K
USDCHF 1.9K
US30 -886K
USDJPY 11K
EURUSD 21K
AUDCAD 15K
XAUUSD 25K
archived 0
DE30 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +409.74 USD
Peor transacción: -2 879 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +41.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -295.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 12
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Maxco-Demo
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 12
Tickmill-Live05
0.00 × 6
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
otros 168...
No hay comentarios
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 04:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 02:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 04:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 16:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
