Total de Trades:
4 969
Transacciones Rentables:
3 923 (78.94%)
Transacciones Irrentables:
1 046 (21.05%)
Mejor transacción:
409.74 USD
Peor transacción:
-2 879.06 USD
Beneficio Bruto:
13 074.49 USD (846 811 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 051.29 USD (1 650 420 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (41.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 512.40 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
13.81%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
164
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
0.30
Transacciones Largas:
2 424 (48.78%)
Transacciones Cortas:
2 545 (51.22%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.21 USD
Beneficio medio:
3.33 USD
Pérdidas medias:
-11.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-295.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 879.06 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.72%
Pronóstico anual:
93.86%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 873.99 USD
Máxima:
3 386.39 USD (32.21%)
Reducción relativa:
De balance:
32.21% (3 386.39 USD)
De fondos:
40.86% (3 119.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2190
|USDCHF
|736
|US30
|620
|USDJPY
|475
|EURUSD
|316
|AUDCAD
|310
|XAUUSD
|296
|archived
|18
|DE30
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|1.4K
|USDCHF
|556
|US30
|-904
|USDJPY
|172
|EURUSD
|1.2K
|AUDCAD
|211
|XAUUSD
|-77
|archived
|-1.5K
|DE30
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|8.4K
|USDCHF
|1.9K
|US30
|-886K
|USDJPY
|11K
|EURUSD
|21K
|AUDCAD
|15K
|XAUUSD
|25K
|archived
|0
|DE30
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +409.74 USD
Peor transacción: -2 879 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +41.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -295.91 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 10
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
