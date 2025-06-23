- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
5 000
Gewinntrades:
3 946 (78.92%)
Verlusttrades:
1 054 (21.08%)
Bester Trade:
409.74 USD
Schlechtester Trade:
-2 879.06 USD
Bruttoprofit:
13 111.58 USD (849 163 pips)
Bruttoverlust:
-12 066.48 USD (1 651 796 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (41.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 512.40 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
13.81%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
162
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
0.31
Long-Positionen:
2 444 (48.88%)
Short-Positionen:
2 556 (51.12%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-295.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 879.06 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.52%
Jahresprognose:
91.21%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 873.99 USD
Maximaler:
3 386.39 USD (32.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.21% (3 386.39 USD)
Kapital:
40.86% (3 119.86 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2209
|USDCHF
|740
|US30
|620
|USDJPY
|475
|AUDCAD
|318
|EURUSD
|316
|XAUUSD
|296
|archived
|18
|DE30
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|1.4K
|USDCHF
|562
|US30
|-904
|USDJPY
|172
|AUDCAD
|215
|EURUSD
|1.2K
|XAUUSD
|-77
|archived
|-1.5K
|DE30
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|8.9K
|USDCHF
|1.7K
|US30
|-886K
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|16K
|EURUSD
|21K
|XAUUSD
|25K
|archived
|0
|DE30
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +409.74 USD
Schlechtester Trade: -2 879 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -295.91 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 10
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
