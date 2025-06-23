SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Next Trail
Fabio Martinelli

Next Trail

Fabio Martinelli
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
FBS-Real-10
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 000
Gewinntrades:
3 946 (78.92%)
Verlusttrades:
1 054 (21.08%)
Bester Trade:
409.74 USD
Schlechtester Trade:
-2 879.06 USD
Bruttoprofit:
13 111.58 USD (849 163 pips)
Bruttoverlust:
-12 066.48 USD (1 651 796 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (41.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 512.40 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
13.81%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
162
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
0.31
Long-Positionen:
2 444 (48.88%)
Short-Positionen:
2 556 (51.12%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-295.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 879.06 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.52%
Jahresprognose:
91.21%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 873.99 USD
Maximaler:
3 386.39 USD (32.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.21% (3 386.39 USD)
Kapital:
40.86% (3 119.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 2209
USDCHF 740
US30 620
USDJPY 475
AUDCAD 318
EURUSD 316
XAUUSD 296
archived 18
DE30 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 1.4K
USDCHF 562
US30 -904
USDJPY 172
AUDCAD 215
EURUSD 1.2K
XAUUSD -77
archived -1.5K
DE30 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 8.9K
USDCHF 1.7K
US30 -886K
USDJPY 11K
AUDCAD 16K
EURUSD 21K
XAUUSD 25K
archived 0
DE30 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +409.74 USD
Schlechtester Trade: -2 879 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -295.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 12
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Maxco-Demo
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 12
Tickmill-Live05
0.00 × 6
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
noch 168 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 04:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 02:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 04:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 16:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Next Trail
33 USD pro Monat
9%
0
0
USD
11K
USD
31
99%
5 000
78%
100%
1.08
0.21
USD
41%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.