- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
207 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (30.77%)
En iyi işlem:
115.07 USD
En kötü işlem:
-9.79 USD
Brüt kâr:
1 141.13 USD (30 999 pips)
Brüt zarar:
-184.48 USD (13 851 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (205.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
218.53 USD (5)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
79.06%
Maks. mevduat yükü:
64.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
24.44
Alış işlemleri:
216 (72.24%)
Satış işlemleri:
83 (27.76%)
Kâr faktörü:
6.19
Beklenen getiri:
3.20 USD
Ortalama kâr:
5.51 USD
Ortalama zarar:
-2.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-39.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.15 USD (6)
Aylık büyüme:
102.67%
Yıllık tahmin:
1 245.76%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
39.15 USD (6.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.73% (39.15 USD)
Varlığa göre:
40.39% (235.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|225
|EURUSD
|34
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|10
|NZDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|796
|EURUSD
|73
|USDCHF
|62
|AUDUSD
|22
|NZDCAD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|5.8K
|EURUSD
|7.3K
|USDCHF
|3.4K
|AUDUSD
|465
|NZDCAD
|203
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +115.07 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +205.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 5
|
WeTradeBroker-Live1
|0.00 × 15
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 166
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 183
|
TradeMaxGlobal-Live3
|0.00 × 49
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
CDGGlobal-Live
|0.00 × 11
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 2
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
RVForex-Demo
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 58
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 97
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 2
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 5
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 235
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
478%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
15
99%
299
69%
79%
6.18
3.20
USD
USD
40%
1:500