Purnomo Hadi Saputro

Fast Growth

Purnomo Hadi Saputro
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 478%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
207 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (30.77%)
En iyi işlem:
115.07 USD
En kötü işlem:
-9.79 USD
Brüt kâr:
1 141.13 USD (30 999 pips)
Brüt zarar:
-184.48 USD (13 851 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (205.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
218.53 USD (5)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
79.06%
Maks. mevduat yükü:
64.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
24.44
Alış işlemleri:
216 (72.24%)
Satış işlemleri:
83 (27.76%)
Kâr faktörü:
6.19
Beklenen getiri:
3.20 USD
Ortalama kâr:
5.51 USD
Ortalama zarar:
-2.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-39.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.15 USD (6)
Aylık büyüme:
102.67%
Yıllık tahmin:
1 245.76%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
39.15 USD (6.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.73% (39.15 USD)
Varlığa göre:
40.39% (235.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 225
EURUSD 34
USDCHF 26
AUDUSD 10
NZDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 796
EURUSD 73
USDCHF 62
AUDUSD 22
NZDCAD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 5.8K
EURUSD 7.3K
USDCHF 3.4K
AUDUSD 465
NZDCAD 203
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +115.07 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +205.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 15:50
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 01:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 08:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 13:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 12:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.23 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 12:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
