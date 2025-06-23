信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Fast Growth
Purnomo Hadi Saputro

Fast Growth

Purnomo Hadi Saputro
0条评论
可靠性
27
1 / 13K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1 307%
Weltrade-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
628
盈利交易:
413 (65.76%)
亏损交易:
215 (34.24%)
最好交易:
189.52 USD
最差交易:
-22.49 USD
毛利:
3 394.20 USD (65 167 pips)
毛利亏损:
-779.31 USD (49 103 pips)
最大连续赢利:
34 (205.48 USD)
最大连续盈利:
417.51 USD (13)
夏普比率:
0.29
交易活动:
86.09%
最大入金加载:
64.48%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
1 一天
采收率:
13.11
长期交易:
470 (74.84%)
短期交易:
158 (25.16%)
利润因子:
4.36
预期回报:
4.16 USD
平均利润:
8.22 USD
平均损失:
-3.62 USD
最大连续失误:
13 (-199.42 USD)
最大连续亏损:
-199.42 USD (13)
每月增长:
10.99%
年度预测:
133.32%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
199.42 USD (7.68%)
相对跌幅:
结余:
7.68% (199.42 USD)
净值:
40.39% (235.07 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 554
EURUSD 34
USDCHF 26
AUDUSD 10
NZDCAD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 2.5K
EURUSD 73
USDCHF 62
AUDUSD 22
NZDCAD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 4.7K
EURUSD 7.3K
USDCHF 3.4K
AUDUSD 465
NZDCAD 203
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +189.52 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +205.48 USD
最大连续亏损: -199.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTrend-Trade5
0.00 × 5
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 2
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
GOMarketsSVG-Real 3
0.00 × 1
Capital.com-Demo
0.00 × 35
JPMarkets-Live
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 35
MTBank-LIVE-1
0.00 × 54
EBCGroup-Live
0.00 × 21
RoboForex-ECN-3
0.00 × 28
CFI1-Real
0.00 × 67
Exness-Real25
0.00 × 20
LMAXMU-LIVE
0.00 × 54
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 184
FPMarkets-Live4
0.00 × 3
ICTrading-Live29
0.00 × 16
TiranForex-Live
0.00 × 65
Exness-Real33
0.00 × 1
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
TradeMax-Live2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 3
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
929 更多...
Attention. From June until Dec, Highest Drawdown is around -600$.

More floating minus , more close on profit, but more risk.

Please manage your capital, use minimum 2500$ for every 0.01 lot. 

Hold positions 1 day or more, see the results at least 1-2 month. 


If you want lower risk with another style, try "BARBARKILL"

2025.12.17 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 15:50
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 01:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 08:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 13:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 12:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.23 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 12:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
