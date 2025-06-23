- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
628
盈利交易:
413 (65.76%)
亏损交易:
215 (34.24%)
最好交易:
189.52 USD
最差交易:
-22.49 USD
毛利:
3 394.20 USD (65 167 pips)
毛利亏损:
-779.31 USD (49 103 pips)
最大连续赢利:
34 (205.48 USD)
最大连续盈利:
417.51 USD (13)
夏普比率:
0.29
交易活动:
86.09%
最大入金加载:
64.48%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
1 一天
采收率:
13.11
长期交易:
470 (74.84%)
短期交易:
158 (25.16%)
利润因子:
4.36
预期回报:
4.16 USD
平均利润:
8.22 USD
平均损失:
-3.62 USD
最大连续失误:
13 (-199.42 USD)
最大连续亏损:
-199.42 USD (13)
每月增长:
10.99%
年度预测:
133.32%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
199.42 USD (7.68%)
相对跌幅:
结余:
7.68% (199.42 USD)
净值:
40.39% (235.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|554
|EURUSD
|34
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|10
|NZDCAD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|2.5K
|EURUSD
|73
|USDCHF
|62
|AUDUSD
|22
|NZDCAD
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|4.7K
|EURUSD
|7.3K
|USDCHF
|3.4K
|AUDUSD
|465
|NZDCAD
|203
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +189.52 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +205.48 USD
最大连续亏损: -199.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 5
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
GOMarketsSVG-Real 3
|0.00 × 1
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 35
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 35
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 54
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 21
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 28
|
CFI1-Real
|0.00 × 67
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 54
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 184
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 16
|
TiranForex-Live
|0.00 × 65
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 3
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 8
Attention. From June until Dec, Highest Drawdown is around -600$.
More floating minus , more close on profit, but more risk.
Please manage your capital, use minimum 2500$ for every 0.01 lot.
Hold positions 1 day or more, see the results at least 1-2 month.
If you want lower risk with another style, try "BARBARKILL"
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1 307%
1
13K
USD
USD
2.8K
USD
USD
27
99%
628
65%
86%
4.35
4.16
USD
USD
40%
1:500