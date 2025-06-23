Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTrend-Trade5 0.00 × 5 AbsoluteProfitEX-Primary 0.00 × 2 VTMarkets-Live 5 0.00 × 8 GOMarketsSVG-Real 3 0.00 × 1 Capital.com-Demo 0.00 × 35 JPMarkets-Live 0.00 × 1 TitanFX-06 0.00 × 35 MTBank-LIVE-1 0.00 × 54 EBCGroup-Live 0.00 × 21 RoboForex-ECN-3 0.00 × 28 CFI1-Real 0.00 × 67 Exness-Real25 0.00 × 20 LMAXMU-LIVE 0.00 × 54 VantageInternational-Live 16 0.00 × 1 MAEXLimited-MT4 Real Server 0.00 × 184 FPMarkets-Live4 0.00 × 3 ICTrading-Live29 0.00 × 16 TiranForex-Live 0.00 × 65 Exness-Real33 0.00 × 1 BidtopiaCapital-Live 0.00 × 2 AxioryAsia-06Live 0.00 × 51 TradeMax-Live2 0.00 × 1 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 5 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 3 WindsorBrokers-REAL3 0.00 × 8 еще 929...