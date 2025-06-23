СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Fast Growth
Purnomo Hadi Saputro

Fast Growth

Purnomo Hadi Saputro
0 отзывов
Надежность
27 недель
1 / 13K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1 307%
Weltrade-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
628
Прибыльных трейдов:
413 (65.76%)
Убыточных трейдов:
215 (34.24%)
Лучший трейд:
189.52 USD
Худший трейд:
-22.49 USD
Общая прибыль:
3 394.20 USD (65 167 pips)
Общий убыток:
-779.31 USD (49 103 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (205.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
417.51 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
86.09%
Макс. загрузка депозита:
64.48%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
13.11
Длинных трейдов:
470 (74.84%)
Коротких трейдов:
158 (25.16%)
Профит фактор:
4.36
Мат. ожидание:
4.16 USD
Средняя прибыль:
8.22 USD
Средний убыток:
-3.62 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-199.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-199.42 USD (13)
Прирост в месяц:
10.99%
Годовой прогноз:
133.32%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
199.42 USD (7.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.68% (199.42 USD)
По эквити:
40.39% (235.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 554
EURUSD 34
USDCHF 26
AUDUSD 10
NZDCAD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 2.5K
EURUSD 73
USDCHF 62
AUDUSD 22
NZDCAD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 4.7K
EURUSD 7.3K
USDCHF 3.4K
AUDUSD 465
NZDCAD 203
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +189.52 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +205.48 USD
Макс. убыток в серии: -199.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 5
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 2
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
GOMarketsSVG-Real 3
0.00 × 1
Capital.com-Demo
0.00 × 35
JPMarkets-Live
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 35
MTBank-LIVE-1
0.00 × 54
EBCGroup-Live
0.00 × 21
RoboForex-ECN-3
0.00 × 28
CFI1-Real
0.00 × 67
Exness-Real25
0.00 × 20
LMAXMU-LIVE
0.00 × 54
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 184
FPMarkets-Live4
0.00 × 3
ICTrading-Live29
0.00 × 16
TiranForex-Live
0.00 × 65
Exness-Real33
0.00 × 1
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
TradeMax-Live2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 3
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
еще 929...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Attention. From June until Dec, Highest Drawdown is around -600$.

More floating minus , more close on profit, but more risk.

Please manage your capital, use minimum 2500$ for every 0.01 lot. 

Hold positions 1 day or more, see the results at least 1-2 month. 


If you want lower risk with another style, try "BARBARKILL"

Нет отзывов
2025.12.17 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 15:50
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 01:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 08:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 13:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 12:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.23 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 12:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fast Growth
30 USD в месяц
1 307%
1
13K
USD
2.8K
USD
27
99%
628
65%
86%
4.35
4.16
USD
40%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.