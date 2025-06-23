- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
628
Прибыльных трейдов:
413 (65.76%)
Убыточных трейдов:
215 (34.24%)
Лучший трейд:
189.52 USD
Худший трейд:
-22.49 USD
Общая прибыль:
3 394.20 USD (65 167 pips)
Общий убыток:
-779.31 USD (49 103 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (205.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
417.51 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
86.09%
Макс. загрузка депозита:
64.48%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
13.11
Длинных трейдов:
470 (74.84%)
Коротких трейдов:
158 (25.16%)
Профит фактор:
4.36
Мат. ожидание:
4.16 USD
Средняя прибыль:
8.22 USD
Средний убыток:
-3.62 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-199.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-199.42 USD (13)
Прирост в месяц:
10.99%
Годовой прогноз:
133.32%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
199.42 USD (7.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.68% (199.42 USD)
По эквити:
40.39% (235.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|554
|EURUSD
|34
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|10
|NZDCAD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|2.5K
|EURUSD
|73
|USDCHF
|62
|AUDUSD
|22
|NZDCAD
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|4.7K
|EURUSD
|7.3K
|USDCHF
|3.4K
|AUDUSD
|465
|NZDCAD
|203
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +189.52 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +205.48 USD
Макс. убыток в серии: -199.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 5
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
GOMarketsSVG-Real 3
|0.00 × 1
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 35
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 35
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 54
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 21
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 28
|
CFI1-Real
|0.00 × 67
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 54
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 184
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 16
|
TiranForex-Live
|0.00 × 65
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 3
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 8
Attention. From June until Dec, Highest Drawdown is around -600$.
More floating minus , more close on profit, but more risk.
Please manage your capital, use minimum 2500$ for every 0.01 lot.
Hold positions 1 day or more, see the results at least 1-2 month.
If you want lower risk with another style, try "BARBARKILL"
Нет отзывов
