Purnomo Hadi Saputro

Fast Growth

Purnomo Hadi Saputro
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
1 / 13K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1 307%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
628
Transacciones Rentables:
413 (65.76%)
Transacciones Irrentables:
215 (34.24%)
Mejor transacción:
189.52 USD
Peor transacción:
-22.49 USD
Beneficio Bruto:
3 394.20 USD (65 167 pips)
Pérdidas Brutas:
-779.31 USD (49 103 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (205.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
417.51 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
86.09%
Carga máxima del depósito:
64.48%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
13.11
Transacciones Largas:
470 (74.84%)
Transacciones Cortas:
158 (25.16%)
Factor de Beneficio:
4.36
Beneficio Esperado:
4.16 USD
Beneficio medio:
8.22 USD
Pérdidas medias:
-3.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-199.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-199.42 USD (13)
Crecimiento al mes:
10.99%
Pronóstico anual:
133.32%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 USD
Máxima:
199.42 USD (7.68%)
Reducción relativa:
De balance:
7.68% (199.42 USD)
De fondos:
40.39% (235.07 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 554
EURUSD 34
USDCHF 26
AUDUSD 10
NZDCAD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 2.5K
EURUSD 73
USDCHF 62
AUDUSD 22
NZDCAD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 4.7K
EURUSD 7.3K
USDCHF 3.4K
AUDUSD 465
NZDCAD 203
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +189.52 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +205.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -199.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 5
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 2
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
GOMarketsSVG-Real 3
0.00 × 1
Capital.com-Demo
0.00 × 35
JPMarkets-Live
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 35
MTBank-LIVE-1
0.00 × 54
EBCGroup-Live
0.00 × 21
RoboForex-ECN-3
0.00 × 28
CFI1-Real
0.00 × 67
Exness-Real25
0.00 × 20
LMAXMU-LIVE
0.00 × 54
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 184
FPMarkets-Live4
0.00 × 3
ICTrading-Live29
0.00 × 16
TiranForex-Live
0.00 × 65
Exness-Real33
0.00 × 1
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
TradeMax-Live2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 3
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
otros 929...
Attention. From June until Dec, Highest Drawdown is around -600$.

More floating minus , more close on profit, but more risk.

Please manage your capital, use minimum 2500$ for every 0.01 lot. 

Hold positions 1 day or more, see the results at least 1-2 month. 


If you want lower risk with another style, try "BARBARKILL"

No hay comentarios
2025.12.17 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 15:50
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 01:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 08:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 13:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 12:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.23 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 12:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
