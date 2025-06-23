- 成長
- ドローダウン
トレード:
628
利益トレード:
413 (65.76%)
損失トレード:
215 (34.24%)
ベストトレード:
189.52 USD
最悪のトレード:
-22.49 USD
総利益:
3 394.20 USD (65 167 pips)
総損失:
-779.31 USD (49 103 pips)
最大連続の勝ち:
34 (205.48 USD)
最大連続利益:
417.51 USD (13)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
86.09%
最大入金額:
64.48%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
13.11
長いトレード:
470 (74.84%)
短いトレード:
158 (25.16%)
プロフィットファクター:
4.36
期待されたペイオフ:
4.16 USD
平均利益:
8.22 USD
平均損失:
-3.62 USD
最大連続の負け:
13 (-199.42 USD)
最大連続損失:
-199.42 USD (13)
月間成長:
10.99%
年間予想:
133.32%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.11 USD
最大の:
199.42 USD (7.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.68% (199.42 USD)
エクイティによる:
40.39% (235.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|554
|EURUSD
|34
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|10
|NZDCAD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|2.5K
|EURUSD
|73
|USDCHF
|62
|AUDUSD
|22
|NZDCAD
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|4.7K
|EURUSD
|7.3K
|USDCHF
|3.4K
|AUDUSD
|465
|NZDCAD
|203
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +189.52 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +205.48 USD
最大連続損失: -199.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 5
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
GOMarketsSVG-Real 3
|0.00 × 1
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 35
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 35
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 54
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 21
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 28
|
CFI1-Real
|0.00 × 67
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 54
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 184
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 16
|
TiranForex-Live
|0.00 × 65
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 3
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 8
Attention. From June until Dec, Highest Drawdown is around -600$.
More floating minus , more close on profit, but more risk.
Please manage your capital, use minimum 2500$ for every 0.01 lot.
Hold positions 1 day or more, see the results at least 1-2 month.
If you want lower risk with another style, try "BARBARKILL"
レビューなし
