シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Fast Growth
Purnomo Hadi Saputro

Fast Growth

Purnomo Hadi Saputro
レビュー0件
信頼性
27週間
1 / 13K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1 307%
Weltrade-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
628
利益トレード:
413 (65.76%)
損失トレード:
215 (34.24%)
ベストトレード:
189.52 USD
最悪のトレード:
-22.49 USD
総利益:
3 394.20 USD (65 167 pips)
総損失:
-779.31 USD (49 103 pips)
最大連続の勝ち:
34 (205.48 USD)
最大連続利益:
417.51 USD (13)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
86.09%
最大入金額:
64.48%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
13.11
長いトレード:
470 (74.84%)
短いトレード:
158 (25.16%)
プロフィットファクター:
4.36
期待されたペイオフ:
4.16 USD
平均利益:
8.22 USD
平均損失:
-3.62 USD
最大連続の負け:
13 (-199.42 USD)
最大連続損失:
-199.42 USD (13)
月間成長:
10.99%
年間予想:
133.32%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.11 USD
最大の:
199.42 USD (7.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.68% (199.42 USD)
エクイティによる:
40.39% (235.07 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 554
EURUSD 34
USDCHF 26
AUDUSD 10
NZDCAD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 2.5K
EURUSD 73
USDCHF 62
AUDUSD 22
NZDCAD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 4.7K
EURUSD 7.3K
USDCHF 3.4K
AUDUSD 465
NZDCAD 203
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +189.52 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +205.48 USD
最大連続損失: -199.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Attention. From June until Dec, Highest Drawdown is around -600$.

More floating minus , more close on profit, but more risk.

Please manage your capital, use minimum 2500$ for every 0.01 lot. 

Hold positions 1 day or more, see the results at least 1-2 month. 


If you want lower risk with another style, try "BARBARKILL"

レビューなし
2025.12.17 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 15:50
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 01:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 08:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 13:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 12:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.23 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 12:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください