- 자본
- 축소
트레이드:
654
이익 거래:
432 (66.05%)
손실 거래:
222 (33.94%)
최고의 거래:
189.52 USD
최악의 거래:
-22.49 USD
총 수익:
3 451.52 USD (68 003 pips)
총 손실:
-783.82 USD (49 697 pips)
연속 최대 이익:
34 (205.48 USD)
연속 최대 이익:
423.98 USD (17)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
86.09%
최대 입금량:
64.48%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
13.38
롱(주식매수):
496 (75.84%)
숏(주식차입매도):
158 (24.16%)
수익 요인:
4.40
기대수익:
4.08 USD
평균 이익:
7.99 USD
평균 손실:
-3.53 USD
연속 최대 손실:
13 (-199.42 USD)
연속 최대 손실:
-199.42 USD (13)
월별 성장률:
11.12%
연간 예측:
134.98%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.11 USD
최대한의:
199.42 USD (7.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.68% (199.42 USD)
자본금별:
40.39% (235.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|580
|EURUSD
|34
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|10
|NZDCAD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|2.5K
|EURUSD
|73
|USDCHF
|62
|AUDUSD
|22
|NZDCAD
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|7K
|EURUSD
|7.3K
|USDCHF
|3.4K
|AUDUSD
|465
|NZDCAD
|203
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +189.52 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +205.48 USD
연속 최대 손실: -199.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 5
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
GOMarketsSVG-Real 3
|0.00 × 1
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 35
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 35
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 54
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 21
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 28
|
CFI1-Real
|0.00 × 67
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 54
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 184
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 16
|
TiranForex-Live
|0.00 × 65
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 3
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 8
Attention. From June until Dec, Highest Drawdown is around -600$.
More floating minus , more close on profit, but more risk.
Please manage your capital, use minimum 2500$ for every 0.01 lot.
Hold positions 1 day or more, see the results at least 1-2 month.
If you want lower risk with another style, try "BARBARKILL"
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1 334%
1
13K
USD
USD
2.9K
USD
USD
29
99%
654
66%
86%
4.40
4.08
USD
USD
40%
1:500