리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTrend-Trade5 0.00 × 5 AbsoluteProfitEX-Primary 0.00 × 2 VTMarkets-Live 5 0.00 × 8 GOMarketsSVG-Real 3 0.00 × 1 Capital.com-Demo 0.00 × 35 JPMarkets-Live 0.00 × 1 TitanFX-06 0.00 × 35 MTBank-LIVE-1 0.00 × 54 EBCGroup-Live 0.00 × 21 RoboForex-ECN-3 0.00 × 28 CFI1-Real 0.00 × 67 Exness-Real25 0.00 × 20 LMAXMU-LIVE 0.00 × 54 VantageInternational-Live 16 0.00 × 1 MAEXLimited-MT4 Real Server 0.00 × 184 FPMarkets-Live4 0.00 × 3 ICTrading-Live29 0.00 × 16 TiranForex-Live 0.00 × 65 Exness-Real33 0.00 × 1 BidtopiaCapital-Live 0.00 × 2 AxioryAsia-06Live 0.00 × 51 TradeMax-Live2 0.00 × 1 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 5 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 3 WindsorBrokers-REAL3 0.00 × 8 929 더...