시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Fast Growth
Purnomo Hadi Saputro

Fast Growth

Purnomo Hadi Saputro
0 리뷰
안정성
29
1 / 13K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1 334%
Weltrade-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
654
이익 거래:
432 (66.05%)
손실 거래:
222 (33.94%)
최고의 거래:
189.52 USD
최악의 거래:
-22.49 USD
총 수익:
3 451.52 USD (68 003 pips)
총 손실:
-783.82 USD (49 697 pips)
연속 최대 이익:
34 (205.48 USD)
연속 최대 이익:
423.98 USD (17)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
86.09%
최대 입금량:
64.48%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
13.38
롱(주식매수):
496 (75.84%)
숏(주식차입매도):
158 (24.16%)
수익 요인:
4.40
기대수익:
4.08 USD
평균 이익:
7.99 USD
평균 손실:
-3.53 USD
연속 최대 손실:
13 (-199.42 USD)
연속 최대 손실:
-199.42 USD (13)
월별 성장률:
11.12%
연간 예측:
134.98%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.11 USD
최대한의:
199.42 USD (7.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.68% (199.42 USD)
자본금별:
40.39% (235.07 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 580
EURUSD 34
USDCHF 26
AUDUSD 10
NZDCAD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 2.5K
EURUSD 73
USDCHF 62
AUDUSD 22
NZDCAD 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 7K
EURUSD 7.3K
USDCHF 3.4K
AUDUSD 465
NZDCAD 203
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +189.52 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +205.48 USD
연속 최대 손실: -199.42 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 5
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 2
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
GOMarketsSVG-Real 3
0.00 × 1
Capital.com-Demo
0.00 × 35
JPMarkets-Live
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 35
MTBank-LIVE-1
0.00 × 54
EBCGroup-Live
0.00 × 21
RoboForex-ECN-3
0.00 × 28
CFI1-Real
0.00 × 67
Exness-Real25
0.00 × 20
LMAXMU-LIVE
0.00 × 54
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 184
FPMarkets-Live4
0.00 × 3
ICTrading-Live29
0.00 × 16
TiranForex-Live
0.00 × 65
Exness-Real33
0.00 × 1
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
TradeMax-Live2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 3
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
929 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Attention. From June until Dec, Highest Drawdown is around -600$.

More floating minus , more close on profit, but more risk.

Please manage your capital, use minimum 2500$ for every 0.01 lot. 

Hold positions 1 day or more, see the results at least 1-2 month. 


If you want lower risk with another style, try "BARBARKILL"

리뷰 없음
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.17 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 15:50
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 01:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 08:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 13:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 12:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Fast Growth
월별 30 USD
1 334%
1
13K
USD
2.9K
USD
29
99%
654
66%
86%
4.40
4.08
USD
40%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.