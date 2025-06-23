SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fast Growth
Purnomo Hadi Saputro

Fast Growth

Purnomo Hadi Saputro
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 478%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
207 (69.23%)
Loss Trade:
92 (30.77%)
Best Trade:
115.07 USD
Worst Trade:
-9.79 USD
Profitto lordo:
1 141.13 USD (30 999 pips)
Perdita lorda:
-184.48 USD (13 851 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (205.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
218.53 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
79.06%
Massimo carico di deposito:
64.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
24.44
Long Trade:
216 (72.24%)
Short Trade:
83 (27.76%)
Fattore di profitto:
6.19
Profitto previsto:
3.20 USD
Profitto medio:
5.51 USD
Perdita media:
-2.01 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-39.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.15 USD (6)
Crescita mensile:
135.86%
Previsione annuale:
1 648.47%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
39.15 USD (6.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.73% (39.15 USD)
Per equità:
40.39% (235.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 225
EURUSD 34
USDCHF 26
AUDUSD 10
NZDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 796
EURUSD 73
USDCHF 62
AUDUSD 22
NZDCAD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 5.8K
EURUSD 7.3K
USDCHF 3.4K
AUDUSD 465
NZDCAD 203
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +115.07 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +205.48 USD
Massima perdita consecutiva: -39.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 15:50
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 01:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 08:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 13:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 12:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.23 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 12:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
