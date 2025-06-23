- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
207 (69.23%)
Loss Trade:
92 (30.77%)
Best Trade:
115.07 USD
Worst Trade:
-9.79 USD
Profitto lordo:
1 141.13 USD (30 999 pips)
Perdita lorda:
-184.48 USD (13 851 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (205.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
218.53 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
79.06%
Massimo carico di deposito:
64.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
24.44
Long Trade:
216 (72.24%)
Short Trade:
83 (27.76%)
Fattore di profitto:
6.19
Profitto previsto:
3.20 USD
Profitto medio:
5.51 USD
Perdita media:
-2.01 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-39.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.15 USD (6)
Crescita mensile:
135.86%
Previsione annuale:
1 648.47%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
39.15 USD (6.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.73% (39.15 USD)
Per equità:
40.39% (235.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|225
|EURUSD
|34
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|10
|NZDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|796
|EURUSD
|73
|USDCHF
|62
|AUDUSD
|22
|NZDCAD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|5.8K
|EURUSD
|7.3K
|USDCHF
|3.4K
|AUDUSD
|465
|NZDCAD
|203
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +115.07 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +205.48 USD
Massima perdita consecutiva: -39.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 5
|
WeTradeBroker-Live1
|0.00 × 15
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 166
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 183
|
TradeMaxGlobal-Live3
|0.00 × 49
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
CDGGlobal-Live
|0.00 × 11
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 2
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
RVForex-Demo
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 58
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 97
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 2
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 5
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 235
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
927 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
478%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
15
99%
299
69%
79%
6.18
3.20
USD
USD
40%
1:500