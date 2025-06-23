- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
632
Gewinntrades:
417 (65.98%)
Verlusttrades:
215 (34.02%)
Bester Trade:
189.52 USD
Schlechtester Trade:
-22.49 USD
Bruttoprofit:
3 400.67 USD (65 676 pips)
Bruttoverlust:
-779.31 USD (49 103 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (205.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
423.98 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
86.09%
Max deposit load:
64.48%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
13.14
Long-Positionen:
474 (75.00%)
Short-Positionen:
158 (25.00%)
Profit-Faktor:
4.36
Mathematische Gewinnerwartung:
4.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-199.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-199.42 USD (13)
Wachstum pro Monat :
10.33%
Jahresprognose:
125.35%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.11 USD
Maximaler:
199.42 USD (7.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.68% (199.42 USD)
Kapital:
40.39% (235.07 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|558
|EURUSD
|34
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|10
|NZDCAD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|2.5K
|EURUSD
|73
|USDCHF
|62
|AUDUSD
|22
|NZDCAD
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|5.3K
|EURUSD
|7.3K
|USDCHF
|3.4K
|AUDUSD
|465
|NZDCAD
|203
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +189.52 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +205.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -199.42 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 5
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
GOMarketsSVG-Real 3
|0.00 × 1
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 35
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 35
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 54
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 21
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 28
|
CFI1-Real
|0.00 × 67
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 54
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 184
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 16
|
TiranForex-Live
|0.00 × 65
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 3
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 8
Attention. From June until Dec, Highest Drawdown is around -600$.
More floating minus , more close on profit, but more risk.
Please manage your capital, use minimum 2500$ for every 0.01 lot.
Hold positions 1 day or more, see the results at least 1-2 month.
If you want lower risk with another style, try "BARBARKILL"
