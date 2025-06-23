- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
628
Negociações com lucro:
413 (65.76%)
Negociações com perda:
215 (34.24%)
Melhor negociação:
189.52 USD
Pior negociação:
-22.49 USD
Lucro bruto:
3 394.20 USD (65 167 pips)
Perda bruta:
-779.31 USD (49 103 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (205.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
417.51 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
86.09%
Depósito máximo carregado:
64.48%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
13.11
Negociações longas:
470 (74.84%)
Negociações curtas:
158 (25.16%)
Fator de lucro:
4.36
Valor esperado:
4.16 USD
Lucro médio:
8.22 USD
Perda média:
-3.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-199.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-199.42 USD (13)
Crescimento mensal:
10.99%
Previsão anual:
133.32%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.11 USD
Máximo:
199.42 USD (7.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.68% (199.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.39% (235.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|554
|EURUSD
|34
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|10
|NZDCAD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|2.5K
|EURUSD
|73
|USDCHF
|62
|AUDUSD
|22
|NZDCAD
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|4.7K
|EURUSD
|7.3K
|USDCHF
|3.4K
|AUDUSD
|465
|NZDCAD
|203
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +189.52 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +205.48 USD
Máxima perda consecutiva: -199.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 5
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
GOMarketsSVG-Real 3
|0.00 × 1
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 35
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 35
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 54
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 21
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 28
|
CFI1-Real
|0.00 × 67
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 54
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 184
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 16
|
TiranForex-Live
|0.00 × 65
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 3
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 8
Attention. From June until Dec, Highest Drawdown is around -600$.
More floating minus , more close on profit, but more risk.
Please manage your capital, use minimum 2500$ for every 0.01 lot.
Hold positions 1 day or more, see the results at least 1-2 month.
If you want lower risk with another style, try "BARBARKILL"
Sem comentários
