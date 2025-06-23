SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Fast Growth
Purnomo Hadi Saputro

Fast Growth

Purnomo Hadi Saputro
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
1 / 13K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1 307%
Weltrade-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
628
Negociações com lucro:
413 (65.76%)
Negociações com perda:
215 (34.24%)
Melhor negociação:
189.52 USD
Pior negociação:
-22.49 USD
Lucro bruto:
3 394.20 USD (65 167 pips)
Perda bruta:
-779.31 USD (49 103 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (205.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
417.51 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
86.09%
Depósito máximo carregado:
64.48%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
13.11
Negociações longas:
470 (74.84%)
Negociações curtas:
158 (25.16%)
Fator de lucro:
4.36
Valor esperado:
4.16 USD
Lucro médio:
8.22 USD
Perda média:
-3.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-199.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-199.42 USD (13)
Crescimento mensal:
10.99%
Previsão anual:
133.32%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.11 USD
Máximo:
199.42 USD (7.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.68% (199.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.39% (235.07 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 554
EURUSD 34
USDCHF 26
AUDUSD 10
NZDCAD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 2.5K
EURUSD 73
USDCHF 62
AUDUSD 22
NZDCAD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 4.7K
EURUSD 7.3K
USDCHF 3.4K
AUDUSD 465
NZDCAD 203
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +189.52 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +205.48 USD
Máxima perda consecutiva: -199.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 5
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 2
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
GOMarketsSVG-Real 3
0.00 × 1
Capital.com-Demo
0.00 × 35
JPMarkets-Live
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 35
MTBank-LIVE-1
0.00 × 54
EBCGroup-Live
0.00 × 21
RoboForex-ECN-3
0.00 × 28
CFI1-Real
0.00 × 67
Exness-Real25
0.00 × 20
LMAXMU-LIVE
0.00 × 54
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 184
FPMarkets-Live4
0.00 × 3
ICTrading-Live29
0.00 × 16
TiranForex-Live
0.00 × 65
Exness-Real33
0.00 × 1
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
TradeMax-Live2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 3
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
929 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Attention. From June until Dec, Highest Drawdown is around -600$.

More floating minus , more close on profit, but more risk.

Please manage your capital, use minimum 2500$ for every 0.01 lot. 

Hold positions 1 day or more, see the results at least 1-2 month. 


If you want lower risk with another style, try "BARBARKILL"

Sem comentários
2025.12.17 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 15:50
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 01:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 08:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 13:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 12:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.23 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 12:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Fast Growth
30 USD por mês
1 307%
1
13K
USD
2.8K
USD
27
99%
628
65%
86%
4.35
4.16
USD
40%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.