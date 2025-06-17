SinyallerBölümler
Dhimaz Adityanegara

Maxgrowthid P1

Dhimaz Adityanegara
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 127%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
327
Kârla kapanan işlemler:
165 (50.45%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (49.54%)
En iyi işlem:
496.16 USD
En kötü işlem:
-511.34 USD
Brüt kâr:
40 840.27 USD (605 111 pips)
Brüt zarar:
-33 721.57 USD (436 313 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 848.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 218.11 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
94.36%
Maks. mevduat yükü:
12.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
201 (61.47%)
Satış işlemleri:
126 (38.53%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
21.77 USD
Ortalama kâr:
247.52 USD
Ortalama zarar:
-208.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-4 125.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 125.11 USD (15)
Aylık büyüme:
60.36%
Yıllık tahmin:
732.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 136.73 USD (45.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.01% (6 136.73 USD)
Varlığa göre:
9.26% (1 007.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 319
USDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.1K
USDJPY -4
GBPJPY -35
CADJPY 32
CHFJPY -36
EURJPY 31
AUDJPY -37
NZDJPY 32
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 169K
USDJPY 1
GBPJPY -1K
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +496.16 USD
En kötü işlem: -511 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1 848.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 125.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
275 daha fazla...
reach us on @maxgrowth.id 

İnceleme yok
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 10:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 06:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 16:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

