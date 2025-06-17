- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
327
Kârla kapanan işlemler:
165 (50.45%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (49.54%)
En iyi işlem:
496.16 USD
En kötü işlem:
-511.34 USD
Brüt kâr:
40 840.27 USD (605 111 pips)
Brüt zarar:
-33 721.57 USD (436 313 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 848.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 218.11 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
94.36%
Maks. mevduat yükü:
12.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
201 (61.47%)
Satış işlemleri:
126 (38.53%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
21.77 USD
Ortalama kâr:
247.52 USD
Ortalama zarar:
-208.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-4 125.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 125.11 USD (15)
Aylık büyüme:
60.36%
Yıllık tahmin:
732.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 136.73 USD (45.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.01% (6 136.73 USD)
Varlığa göre:
9.26% (1 007.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|319
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.1K
|USDJPY
|-4
|GBPJPY
|-35
|CADJPY
|32
|CHFJPY
|-36
|EURJPY
|31
|AUDJPY
|-37
|NZDJPY
|32
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|169K
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|-1K
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +496.16 USD
En kötü işlem: -511 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1 848.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 125.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
127%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
21
0%
327
50%
94%
1.21
21.77
USD
USD
44%
1:50