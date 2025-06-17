- Прирост
Всего трейдов:
710
Прибыльных трейдов:
369 (51.97%)
Убыточных трейдов:
341 (48.03%)
Лучший трейд:
498.00 USD
Худший трейд:
-512.75 USD
Общая прибыль:
96 732.14 USD (1 416 634 pips)
Общий убыток:
-77 999.72 USD (1 000 791 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (3 638.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 129.65 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
90.94%
Макс. загрузка депозита:
12.98%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.40
Длинных трейдов:
475 (66.90%)
Коротких трейдов:
235 (33.10%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
26.38 USD
Средняя прибыль:
262.15 USD
Средний убыток:
-228.74 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-5 661.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 661.19 USD (18)
Прирост в месяц:
-12.57%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13 342.52 USD (43.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.25% (13 342.52 USD)
По эквити:
9.26% (1 007.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|701
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|19K
|USDJPY
|-4
|AUDJPY
|-6
|GBPJPY
|-35
|CADJPY
|32
|CHFJPY
|-36
|EURJPY
|31
|NZDJPY
|32
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|415K
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-1K
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +498.00 USD
Худший трейд: -513 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +3 638.10 USD
Макс. убыток в серии: -5 661.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
