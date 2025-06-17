SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Maxgrowthid P1
Dhimaz Adityanegara

Maxgrowthid P1

Dhimaz Adityanegara
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 127%
MaxrichGroup-Real
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
325
Bénéfice trades:
164 (50.46%)
Perte trades:
161 (49.54%)
Meilleure transaction:
496.16 USD
Pire transaction:
-511.34 USD
Bénéfice brut:
40 692.31 USD (602 111 pips)
Perte brute:
-33 570.05 USD (433 313 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1 848.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 218.11 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
94.36%
Charge de dépôt maximale:
12.98%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.16
Longs trades:
200 (61.54%)
Courts trades:
125 (38.46%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
21.91 USD
Bénéfice moyen:
248.12 USD
Perte moyenne:
-208.51 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-4 125.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 125.11 USD (15)
Croissance mensuelle:
51.67%
Prévision annuelle:
626.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 136.73 USD (45.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.01% (6 136.73 USD)
Par fonds propres:
9.26% (1 007.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 317
USDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.1K
USDJPY -4
GBPJPY -35
CADJPY 32
CHFJPY -36
EURJPY 31
AUDJPY -37
NZDJPY 32
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 169K
USDJPY 1
GBPJPY -1K
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +496.16 USD
Pire transaction: -511 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +1 848.36 USD
Perte consécutive maximale: -4 125.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
275 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

reach us on @maxgrowth.id 

xxx

xxx

xxx


Aucun avis
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 10:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 06:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 16:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Maxgrowthid P1
100 USD par mois
127%
0
0
USD
12K
USD
21
0%
325
50%
94%
1.21
21.91
USD
44%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.