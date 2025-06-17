- 자본
- 축소
트레이드:
761
이익 거래:
395 (51.90%)
손실 거래:
366 (48.09%)
최고의 거래:
505.20 USD
최악의 거래:
-512.75 USD
총 수익:
108 079.60 USD (1 531 139 pips)
총 손실:
-84 822.12 USD (1 068 215 pips)
연속 최대 이익:
19 (3 638.10 USD)
연속 최대 이익:
6 129.65 USD (18)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
89.08%
최대 입금량:
12.98%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.74
롱(주식매수):
516 (67.81%)
숏(주식차입매도):
245 (32.19%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
30.56 USD
평균 이익:
273.62 USD
평균 손실:
-231.75 USD
연속 최대 손실:
18 (-5 661.19 USD)
연속 최대 손실:
-5 661.19 USD (18)
월별 성장률:
57.90%
연간 예측:
702.58%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13 342.52 USD (43.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.25% (13 342.52 USD)
자본금별:
9.26% (1 007.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|752
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|23K
|USDJPY
|-4
|AUDJPY
|-6
|GBPJPY
|-35
|CADJPY
|32
|CHFJPY
|-36
|EURJPY
|31
|NZDJPY
|32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|462K
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-1K
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +505.20 USD
최악의 거래: -513 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +3 638.10 USD
연속 최대 손실: -5 661.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
