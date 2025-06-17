SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Maxgrowthid P1
Dhimaz Adityanegara

Maxgrowthid P1

Dhimaz Adityanegara
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 127%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
165 (50.45%)
Loss Trade:
162 (49.54%)
Best Trade:
496.16 USD
Worst Trade:
-511.34 USD
Profitto lordo:
40 840.27 USD (605 111 pips)
Perdita lorda:
-33 721.57 USD (436 313 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 848.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 218.11 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
94.36%
Massimo carico di deposito:
12.98%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
201 (61.47%)
Short Trade:
126 (38.53%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
21.77 USD
Profitto medio:
247.52 USD
Perdita media:
-208.16 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-4 125.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 125.11 USD (15)
Crescita mensile:
60.36%
Previsione annuale:
732.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 136.73 USD (45.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.01% (6 136.73 USD)
Per equità:
9.26% (1 007.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 319
USDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.1K
USDJPY -4
GBPJPY -35
CADJPY 32
CHFJPY -36
EURJPY 31
AUDJPY -37
NZDJPY 32
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 169K
USDJPY 1
GBPJPY -1K
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +496.16 USD
Worst Trade: -511 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +1 848.36 USD
Massima perdita consecutiva: -4 125.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
275 più
Non ci sono recensioni
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 10:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 06:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 16:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.