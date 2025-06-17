- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
165 (50.45%)
Loss Trade:
162 (49.54%)
Best Trade:
496.16 USD
Worst Trade:
-511.34 USD
Profitto lordo:
40 840.27 USD (605 111 pips)
Perdita lorda:
-33 721.57 USD (436 313 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 848.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 218.11 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
94.36%
Massimo carico di deposito:
12.98%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
201 (61.47%)
Short Trade:
126 (38.53%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
21.77 USD
Profitto medio:
247.52 USD
Perdita media:
-208.16 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-4 125.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 125.11 USD (15)
Crescita mensile:
60.36%
Previsione annuale:
732.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 136.73 USD (45.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.01% (6 136.73 USD)
Per equità:
9.26% (1 007.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|319
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.1K
|USDJPY
|-4
|GBPJPY
|-35
|CADJPY
|32
|CHFJPY
|-36
|EURJPY
|31
|AUDJPY
|-37
|NZDJPY
|32
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|169K
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|-1K
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +496.16 USD
Worst Trade: -511 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +1 848.36 USD
Massima perdita consecutiva: -4 125.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
