- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
727
Gewinntrades:
377 (51.85%)
Verlusttrades:
350 (48.14%)
Bester Trade:
505.20 USD
Schlechtester Trade:
-512.75 USD
Bruttoprofit:
100 007.72 USD (1 449 749 pips)
Bruttoverlust:
-80 541.71 USD (1 025 806 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (3 638.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 129.65 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
90.94%
Max deposit load:
12.98%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.46
Long-Positionen:
486 (66.85%)
Short-Positionen:
241 (33.15%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
26.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
265.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-230.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-5 661.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 661.19 USD (18)
Wachstum pro Monat :
-15.71%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
13 342.52 USD (43.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.25% (13 342.52 USD)
Kapital:
9.26% (1 007.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|718
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|19K
|USDJPY
|-4
|AUDJPY
|-6
|GBPJPY
|-35
|CADJPY
|32
|CHFJPY
|-36
|EURJPY
|31
|NZDJPY
|32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|423K
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-1K
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +505.20 USD
Schlechtester Trade: -513 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 638.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 661.19 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
