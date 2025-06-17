SignaleKategorien
Maxgrowthid P1
Dhimaz Adityanegara

Maxgrowthid P1

Dhimaz Adityanegara
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 358%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
727
Gewinntrades:
377 (51.85%)
Verlusttrades:
350 (48.14%)
Bester Trade:
505.20 USD
Schlechtester Trade:
-512.75 USD
Bruttoprofit:
100 007.72 USD (1 449 749 pips)
Bruttoverlust:
-80 541.71 USD (1 025 806 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (3 638.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 129.65 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
90.94%
Max deposit load:
12.98%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.46
Long-Positionen:
486 (66.85%)
Short-Positionen:
241 (33.15%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
26.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
265.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-230.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-5 661.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 661.19 USD (18)
Wachstum pro Monat :
-15.71%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
13 342.52 USD (43.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.25% (13 342.52 USD)
Kapital:
9.26% (1 007.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 718
USDJPY 2
AUDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 19K
USDJPY -4
AUDJPY -6
GBPJPY -35
CADJPY 32
CHFJPY -36
EURJPY 31
NZDJPY 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 423K
USDJPY 1
AUDJPY 0
GBPJPY -1K
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +505.20 USD
Schlechtester Trade: -513 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 638.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 661.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
reach us on @maxgrowth.id 

Keine Bewertungen
2025.12.02 11:03
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.78% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 23:30
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 10:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 06:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.