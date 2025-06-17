- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
718
Transacciones Rentables:
373 (51.94%)
Transacciones Irrentables:
345 (48.05%)
Mejor transacción:
498.00 USD
Peor transacción:
-512.75 USD
Beneficio Bruto:
98 304.22 USD (1 432 634 pips)
Pérdidas Brutas:
-79 017.66 USD (1 010 791 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (3 638.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 129.65 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
90.94%
Carga máxima del depósito:
12.98%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.45
Transacciones Largas:
481 (66.99%)
Transacciones Cortas:
237 (33.01%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
26.86 USD
Beneficio medio:
263.55 USD
Pérdidas medias:
-229.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-5 661.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 661.19 USD (18)
Crecimiento al mes:
-11.38%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
13 342.52 USD (43.07%)
Reducción relativa:
De balance:
49.25% (13 342.52 USD)
De fondos:
9.26% (1 007.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|709
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|19K
|USDJPY
|-4
|AUDJPY
|-6
|GBPJPY
|-35
|CADJPY
|32
|CHFJPY
|-36
|EURJPY
|31
|NZDJPY
|32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|421K
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-1K
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +498.00 USD
Peor transacción: -513 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +3 638.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 661.19 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 282...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
reach us on @maxgrowth.id
xxx
xxx
xxx
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
354%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
34
0%
718
51%
91%
1.24
26.86
USD
USD
49%
1:50