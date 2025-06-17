SeñalesSecciones
Dhimaz Adityanegara

Maxgrowthid P1

Dhimaz Adityanegara
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 354%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
718
Transacciones Rentables:
373 (51.94%)
Transacciones Irrentables:
345 (48.05%)
Mejor transacción:
498.00 USD
Peor transacción:
-512.75 USD
Beneficio Bruto:
98 304.22 USD (1 432 634 pips)
Pérdidas Brutas:
-79 017.66 USD (1 010 791 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (3 638.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 129.65 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
90.94%
Carga máxima del depósito:
12.98%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.45
Transacciones Largas:
481 (66.99%)
Transacciones Cortas:
237 (33.01%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
26.86 USD
Beneficio medio:
263.55 USD
Pérdidas medias:
-229.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-5 661.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 661.19 USD (18)
Crecimiento al mes:
-11.38%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
13 342.52 USD (43.07%)
Reducción relativa:
De balance:
49.25% (13 342.52 USD)
De fondos:
9.26% (1 007.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 709
USDJPY 2
AUDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 19K
USDJPY -4
AUDJPY -6
GBPJPY -35
CADJPY 32
CHFJPY -36
EURJPY 31
NZDJPY 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 421K
USDJPY 1
AUDJPY 0
GBPJPY -1K
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +498.00 USD
Peor transacción: -513 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +3 638.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 661.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 282...
reach us on @maxgrowth.id 

xxx

xxx

xxx


2025.12.02 11:03
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.78% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 23:30
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 10:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 06:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
