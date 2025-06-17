シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Maxgrowthid P1
Dhimaz Adityanegara

Maxgrowthid P1

Dhimaz Adityanegara
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 354%
MaxrichGroup-Real
1:50
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
718
利益トレード:
373 (51.94%)
損失トレード:
345 (48.05%)
ベストトレード:
498.00 USD
最悪のトレード:
-512.75 USD
総利益:
98 304.22 USD (1 432 634 pips)
総損失:
-79 017.66 USD (1 010 791 pips)
最大連続の勝ち:
19 (3 638.10 USD)
最大連続利益:
6 129.65 USD (18)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
90.94%
最大入金額:
12.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.45
長いトレード:
481 (66.99%)
短いトレード:
237 (33.01%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
26.86 USD
平均利益:
263.55 USD
平均損失:
-229.04 USD
最大連続の負け:
18 (-5 661.19 USD)
最大連続損失:
-5 661.19 USD (18)
月間成長:
-11.38%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
13 342.52 USD (43.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.25% (13 342.52 USD)
エクイティによる:
9.26% (1 007.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 709
USDJPY 2
AUDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 19K
USDJPY -4
AUDJPY -6
GBPJPY -35
CADJPY 32
CHFJPY -36
EURJPY 31
NZDJPY 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 421K
USDJPY 1
AUDJPY 0
GBPJPY -1K
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +498.00 USD
最悪のトレード: -513 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +3 638.10 USD
最大連続損失: -5 661.19 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

reach us on @maxgrowth.id 

xxx

xxx

xxx


レビューなし
2025.12.02 11:03
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.78% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 23:30
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 10:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 06:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Maxgrowthid P1
100 USD/月
354%
0
0
USD
20K
USD
34
0%
718
51%
91%
1.24
26.86
USD
49%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください