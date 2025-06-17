- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
718
利益トレード:
373 (51.94%)
損失トレード:
345 (48.05%)
ベストトレード:
498.00 USD
最悪のトレード:
-512.75 USD
総利益:
98 304.22 USD (1 432 634 pips)
総損失:
-79 017.66 USD (1 010 791 pips)
最大連続の勝ち:
19 (3 638.10 USD)
最大連続利益:
6 129.65 USD (18)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
90.94%
最大入金額:
12.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.45
長いトレード:
481 (66.99%)
短いトレード:
237 (33.01%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
26.86 USD
平均利益:
263.55 USD
平均損失:
-229.04 USD
最大連続の負け:
18 (-5 661.19 USD)
最大連続損失:
-5 661.19 USD (18)
月間成長:
-11.38%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
13 342.52 USD (43.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.25% (13 342.52 USD)
エクイティによる:
9.26% (1 007.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|709
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|19K
|USDJPY
|-4
|AUDJPY
|-6
|GBPJPY
|-35
|CADJPY
|32
|CHFJPY
|-36
|EURJPY
|31
|NZDJPY
|32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|421K
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-1K
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +498.00 USD
最悪のトレード: -513 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +3 638.10 USD
最大連続損失: -5 661.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
