Dhimaz Adityanegara

Maxgrowthid P1

Dhimaz Adityanegara
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 354%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
718
Negociações com lucro:
373 (51.94%)
Negociações com perda:
345 (48.05%)
Melhor negociação:
498.00 USD
Pior negociação:
-512.75 USD
Lucro bruto:
98 304.22 USD (1 432 634 pips)
Perda bruta:
-79 017.66 USD (1 010 791 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (3 638.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 129.65 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
90.94%
Depósito máximo carregado:
12.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.45
Negociações longas:
481 (66.99%)
Negociações curtas:
237 (33.01%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
26.86 USD
Lucro médio:
263.55 USD
Perda média:
-229.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-5 661.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 661.19 USD (18)
Crescimento mensal:
-11.38%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13 342.52 USD (43.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.25% (13 342.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.26% (1 007.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 709
USDJPY 2
AUDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 19K
USDJPY -4
AUDJPY -6
GBPJPY -35
CADJPY 32
CHFJPY -36
EURJPY 31
NZDJPY 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 421K
USDJPY 1
AUDJPY 0
GBPJPY -1K
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +498.00 USD
Pior negociação: -513 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +3 638.10 USD
Máxima perda consecutiva: -5 661.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
reach us on @maxgrowth.id 

Sem comentários
2025.12.02 11:03
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.78% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 23:30
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 10:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 06:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
