Negociações:
718
Negociações com lucro:
373 (51.94%)
Negociações com perda:
345 (48.05%)
Melhor negociação:
498.00 USD
Pior negociação:
-512.75 USD
Lucro bruto:
98 304.22 USD (1 432 634 pips)
Perda bruta:
-79 017.66 USD (1 010 791 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (3 638.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 129.65 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
90.94%
Depósito máximo carregado:
12.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.45
Negociações longas:
481 (66.99%)
Negociações curtas:
237 (33.01%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
26.86 USD
Lucro médio:
263.55 USD
Perda média:
-229.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-5 661.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 661.19 USD (18)
Crescimento mensal:
-11.38%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13 342.52 USD (43.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.25% (13 342.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.26% (1 007.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|709
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|19K
|USDJPY
|-4
|AUDJPY
|-6
|GBPJPY
|-35
|CADJPY
|32
|CHFJPY
|-36
|EURJPY
|31
|NZDJPY
|32
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|421K
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-1K
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +498.00 USD
Pior negociação: -513 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +3 638.10 USD
Máxima perda consecutiva: -5 661.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
